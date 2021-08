Merate, ‘promossi’ in 5 (su 105 candidati) al concorso per la polizia locale

Ieri, mercoledì, con la prova orale si è chiuso il concorso indetto dal Comune e costato ben 13mila euro

I primi due in graduatoria verranno assunti da settembre ed entreranno a far parte dell’organico della Polizia locale

MERATE – Sono cinque le persone in graduatoria al concorso indetto dal Comune di Merate per trovare due agenti di Polizia locale. Si è chiuso ieri, martedì, con la prova orale il bando indetto dall’amministrazione comunale per ripristinare la pianta organica del Comando di piazza degli Eroi dopo il trasferimento del comandante Roberto Carbone, sostituito dall’ex vice Davide Mondella e il pensionamento dell’agente Alberto Rossini.

Una procedura lunga visto che, per rispettare le disposizioni anti Covid, l’amministrazione comunale ha dovuto attivare il concorso in presenza ma in forma telematica, bussando alle porte dell’istituto superiore Viganò per chiedere ospitalità nei laboratori di informatica. Non solo, ma il Comune ha dovuto anche sborsare circa 13mila euro per acquistare i software per il concorso e per coprire le spese di sanificazioni e igienizzazione degli ambienti.

Ben 105 i candidati ammessi alle prove, tanto che in un primo momento l’amministrazione comunale aveva anche ragionato sulla possibilità poi di aprire la graduatoria definitiva anche ad altri Comuni. Un’ipotesi, trapelata anche nel penultimo consiglio comunale, risultata peregrina visto che all’appello con la prova scritta del concorso si sono presentati solo in 22.

E tra questi solo 6 hanno poi passato il test, guadagnando il diritto a presentarsi all’orale. Una defezione si è registrata anche ieri, quando di fronte alla commissione hanno fatto capolino solo in cinque, quattro uomini e una donna, entrando tutti in graduatoria.

“Ora procederemo con l’assunzione dei primi due che entreranno in servizio il 1° settembre” fa sapere il sindaco Massimo Panzeri, senza nascondere che si sarebbe aspettato di poter avere a disposizione una graduatoria più lunga a cui poter attingere anche in futuro. “A Merate sono in servizio 10 agenti, comandante compreso. Siamo oggettivamente sotto organico e, compatibilmente con i vincoli su assunzioni e bilancio, vorremmo riuscire a potenziare la pianta organica della Polizia locale. Vedremo nel 2022 cosa si riuscirà a fare”.