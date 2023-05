Merate. Ruspe al lavoro in via Viganò: centro “bloccato”

Sono entrati nel vivo i lavori di riqualificazione di piazza degli Eroi

Via Viganò chiusa al traffico e trasformata in cantiere: disagi per gli automobilisti. Domani, martedì, il giorno clou con il mercato

MERATE – Sono entrati nel vivo questa mattina, lunedì, con la chiusura di via Viganò i lavori di riqualificazione di piazza degli Eroi predisposti per abbellire la zona che si affaccia davanti al Municipio, innalzando il livello stradale a un unico piano con via Baslini e piazza Prinetti in modo da eliminare il dislivello attualmente presente.

Dopo aver interessato l’area del Parco delle Rimembranze, con la piantumazione di nuove piante a ricreare l’antico giardino e aver interessato il fronte davanti all’ingresso principale del Municipio, da oggi riaperto, i lavori sono arrivati ora nella fase clou, prevedendo la chiusura della via che da viale Cornaggia si congiunge a viale Lombardia attraversando il centro.

L’accesso a via Viganò è stato sbarrato infatti con delle reti da cantiere per lasciare spazio alle ruspe, già entrate in azione questa mattina per rimuovere l’asfalto attualmente previsto. Una volta rimosso tutto, verrà sostituito con della pavimentazione in porfido, in continuità con quanto presente in via Baslini e quanto in via di completamento in piazza degli Eroi. Nell’area da cantiere è stato ricavato uno spazio per creare una passerella di accesso all’edicola, in modo che il servizio svolto possa continuare anche in presenza del cantiere.

La viabilità è stata opportunamente rivista tramite un’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal comandante della Polizia locale Davide Mondella. Previsto l’obbligo di svolta a sinistra in via Mameli per chi arriva da via Cornaggia, così come la deviazione in via Frisia per chi, obbligato a percorrere via San Francesco, ha bisogno di recarsi in centro. Per chi arriva da viale Lombardia l’area da cantiere inizia esattamente dopo l’accesso al parcheggio interrato sotto il Comune, rimasto quindi fruibile.

Inevitabile la creazione di qualche disagio per gli automobilisti alle prese con le modifiche al traffico dovute al cantiere.

Il vero giorno cruciale sarà però domani, martedì, con il mercato settimanale. Dopo il primo trasferimento, in via Mameli, delle bancarelle situate in piazza Eroi, fronte Municipio, da domani altre 15 postazioni di ambulanti verranno spostate, questa volta in piazza Libertà (dietro il Comune). Qui resteranno fino al termine dei lavori che il vice sindaco Giuseppe Procopio auspica possa essere nel giro di due mesi: “Molto dipenderà delle condizioni meteo e da eventuali imprevisti. Finora comunque tutto è filato liscio e il cantiere ha rispettato tutte le scadenze previste. Capisco che i lavori possano generare dei disagi, ma alla loro conclusione avremo tutti una piazza più bella e fruibile”.

Il vice sindaco, delegato anche al Commercio, anticipa anche eventuali rimostranze degli ambulanti per lo spostamento in piazza Libertà: “E’ la soluzione migliore che potevamo trovare visto che permette il trasferimento unitario di un gruppo di bancarelle in una piazza pedonale facilmente raggiungibile dalla zona dove prima erano situate le postazioni spostate”.

Questa mattina gli agenti della Polizia locale hanno tappezzato la zona del centro di cartelli per avvisare delle modifiche in atto, comunicando anche l’inaccessibilità della fila di parcheggi, situati nella traversa che da viale Cornaggia porta a piazza Libertà, proprio per via del mercato.