Merate, stop alle soste selvagge in ospedale: dal 1° giugno scattano le multe

Firmata oggi la convenzione per dire stop alle soste selvagge lungo la strada interna all’ospedale Mandic

MERATE – Multe in arrivo per chi parcheggerà l’auto in maniera selvaggia all’interno dell’ospedale Mandic. Il sindaco di Merate, Andrea Massironi, e il direttore generale dell’Asst di Lecco, Paolo Favini, hanno firmato quest’oggi, venerdì 17 maggio, la convenzione grazie alla quale gli agenti della Polizia locale di Merate potranno elevare sanzioni alle auto parcheggiate al di fuori degli spazi consentiti. Il testo sottoscritto oggi da Asst e Comune prevede infatti l’assoggettamento al controllo della Polizia Locale del tratto di strada di proprietà dell’Asst che entra in ospedale da via Cerri e termina all’ingresso del Pronto Soccorso.

Via libera ai controlli da parte della Polizia locale

Dal 1° giugno gli agenti della Polizia locale potranno accedere alla proprietà privata dell’ospedale elevando contravvenzioni e rimuovendo le autovetture di coloro che – invece di parcheggiare nell’apposito parcheggio a pagamento – abbandonano l’auto sulla strada che dalla portineria arriva al pronto soccorso. Un tratto di strada che prenderà d’ora in avanti il nome di Largo Mandic. Della convenzione si era anche parlato nel corso del consiglio comunale del 9 aprile quando il sindaco Andrea Massironi aveva sottolineato la necessità rimarcata dall’Asst di garantire più ordine e sicurezza nelle strade interne dell’ospedale al fine anche di garantire il passaggio indisturbato delle ambulanze.

Soddisfatta l’Asst Lecco: “Prioritaria la tutela di ambulanze e pazienti”

Soddisfatto il direttore generale Favini: “La regolamentazione del parcheggio dell’ospedale Mandic è una questione su cui l’Asst si è spesa molto ritenendo prioritario garantire il massimo di sicurezza all’interno delle strade di sua proprietà, dove si muovono ambulanze e pazienti. Siamo molto soddisfatti che la convenzione sia stata definitivamente firmata, e ringraziamo il sindaco Massironi per la disponibilità, la collaborazione e l’attenzione che sempre riserva alle questioni dell’ospedale”.