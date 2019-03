La sessione è stata curata dal Maestro Salvatore Caforio

Lo stage si è svolto nella palestra delle scuole di Pagnano

MERATE – Una trentina di donne ha preso parte questa mattina, domenica, allo stage di autodifesa femminile promosso dal Comune in occasione della festa della donna.

Un’iniziativa originale resa possibile grazie alla collaborazione del maestro Salvatore Caforio, tecnico abilitato Mga, metodo globale autodifesa. Lo stage si è tenuto alla palestra delle scuole di Pagnano e ha visto presenti anche alcuni allievi dell’Asd Dojo Yamato. In prima fila anche l’assessore Silvia Sesana, insieme al consigliere Fiorenza Albani. Curiose, attente e molto interessanti le partecipanti si sono cimentate con alcune prime mosse di autodifesa.

“Abbiamo fornito loro un’infarinatura per conoscere le tecniche del metodo globale di autodifesa, un metodo che è il frutto di diverse pratiche riconducibili sia alla tradizione cinese che giapponese – puntualizza lo stesso maestro Caforio – Lo stage è anche servito per valutare l’eventuale disponibilità di alcune donne a prendere parte a un successivo corso. Le tecniche di difesa sono numerose e fondamentale è anche l’approccio psicologico. In due ore chiaramente abbiamo fornito solo alcuni input che poi chi vuole potrà approfondire in seguito”.

Domenica prossima si replica, questa volta ad Airuno, con uno stage in programma dalle 9.30 alle 11.30 nella palestra delle scuole elementari.