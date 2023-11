Merate, via libera al restauro dell’affresco sullo scalone del Collegio Manzoni

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro dell’affresco datato 1761

Panzeri: “Un bell’omaggio per celebrare il 150esimo della morte di Alessandro Manzoni”

MERATE – Via libera al progetto esecutivo di restauro dello storico affresco posto sullo scalone che, dal piano terra, conduce al primo piano del Collegio Manzoni.

L’amministrazione comunale ha ricevuto, nei giorni scorsi, l’atteso via libera dalla Soprintendenza per i beni storici e artistici del territorio, potendo così portare avanti l’importante progetto di recupero dell’affresco, datato 1761. Deteriorato dallo scorrere del tempo, il dipinto necessita di un meticoloso lavoro di restauro stimato in circa 120mila euro.

Una somma importante di denaro che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, intende spendere per poter far tornare a splendere l’affresco che abbellisce il Collegio dove studiò l’autore dei Promessi Sposi. “Ci sembra un bell’omaggio a Manzoni e alla cittadinanza in occasione dell’anno in cui ricorre il 150esimo anniversario della morte del grande scrittore ottocentesco” commenta il sindaco, ricordando come l’intervento rientri nel programma di valorizzazione dei beni pubblici promosso insieme al capogruppo Alessandro Vanotti.