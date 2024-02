Montevecchia: nuove limitazioni alla viabilità. Senso unico alternato anche in via Belsedere

ll provvedimento è stato firmato dal sindaco Ivan Pendeggia

Dopo il senso unico alternato lungo la strada che porta in Alta Collina, arriva un’ordinanza anche per via Belsedere

MONTEVECCHIA – Nuove limitazioni alla viabilità in paese, sempre in nome della sicurezza e dell’incolumità delle persone. Dopo l’istituzione del senso unico alternato in un tratto di via Belvedere, operativo da dicembre, il sindaco Ivan Pendeggia ha firmato una nuova ordinanza per istituire il divieto di transito in via Belsedere ai veicoli sopra le 3,5 tonnellate e il senso unico alternato a vista nel tratto in corrispondenza del mappale 32.

Una decisione presa a seguito della relazione del geologo interpellato nelle scorse settimane che ha ritenuto necessario provvedere a ulteriori approfondite analisi della situazione, tramite sopralluoghi e interventi che verranno eseguiti successivamente. Nel frattempo l’amministrazione comunale si è mossa subito per “tutelare la pubblica incolumità nell’immediato con l’adozione di un provvedimento atto a spostare il carico di traffico nella corsia a ridosso della collina al fine di eliminare il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza”.

Il provvedimento riguarda veicoli, biciclette e pedoni sulla via Belsedere in corrispondenza del mappale 32 foglio 9. In questo tratto la velocità è stata ridotta a 30 km all’ora con limitazione di transito per i veicoli sopra le 3,5 tonnellate.