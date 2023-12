Natale a Merate: acceso l’igloo in piazza. Luminarie e proiezioni dal 6

C’è attesa in città per l’accensione delle luminarie e le proiezioni luminose su Castello Prinetti e sulla chiesa parrocchiale

Sabato scorso l’accensione dell’igloo e della filoduffusione con le musiche natalizie

MERATE – La città comincia a immergersi nel clima natalizio, colorandosi e addobbandosi in vista della festa più attesa dell’anno. Ad accendersi per primo, accogliendo con il suo fascio di luce chiara chi si reca in centro città per lo shopping e le commissioni, l’igloo luminoso posizionato dalla Pro Loco al posto della fontana.

La cerimonia di accensione si è tenuta sabato pomeriggio all’imbrunire: presenti la presidente della Pro Loco Simona Vitali insieme a diversi consiglieri della Pro Loco e al sindaco Massimo Panzeri. Sempre sabato sono state accese anche le casse della filodiffusione con le note delle più celebri canzoni di Natale diffuse in sottofondo per accompagnare i momenti di svago e relax in centro.

L’iniziativa rientra nel programma “Atmosfera di Natale a Merate” che prevede numerosi altri eventi, tra cui sabato prossimo, 9 dicembre, le letture animate con Babbo Natale, sempre all’interno dell’igloo, e le esibizioni “Xmas”, a cura di Musicarte – lab.

Domenica 10 dicembre, invece, occhi al tetto del Municipio da dove, intorno alle 16.30, scenderà niente meno che Babbo Natale Clown e Acrobata.

Sabato 16 dicembre appuntamento in piazza con le Bolle giganti di Babbo Natale mentre domenica 17 il programma prevede l’esibizione dei campanari, il mercatino degli hobbisti in via degli Alpini e la raccolta dei doni con Santa Lucia in piazza Eroi dalle 17.

Venerdì 22 dicembre invece le vie del centro si animeranno con il flash mob di Natale a cura di Novadanza Merate. Infine, domenica 24, la Vigilia, Babbo Pompiere arriva in piazza in collaborazione con “Amis di Pumpier de Meràa”.

Resterà aperta fino al 7 gennaio la pista di pattinaggio su ghiaccio posizionata in piazza Libertà, dietro al Municipio.

Verranno accese invece mercoledì 6 dicembre le luminarie e le proiezioni luminosi sul Castello Prinetti e sulla facciata della chiesa parrocchiale. Anche quest’anno, quindi, la città di Merate non si farà trovare impreparata in occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio dando un brillante e caloroso benvenuto a chi si recherà in città per prendere parte alla fiera promossa, come ogni anno, il 7 e l’8 dicembre.