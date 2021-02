Stop alla circolazione dalle 22 del 22 febbraio fino alle 6 del 23 febbraio

La chiusura del Ponte di Paderno serve a Rfi per effettuare degli approvvigionamenti al cantiere ancora allestito sul San Michele

PADERNO – Nuova chiusura notturna per il ponte di Paderno. La Provincia di Lecco ha emesso una ordinanza con cui viene imposta la chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda. Rfi dovrà infatti eseguire dei lavori di approvvigionamento del cantiere tanto da rendere necessario lo stop alla circolazione dalle 22 del 22 febbraio fino alle 6 del 23 febbraio.