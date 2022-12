Oggi è Sant’Ambrogio, Merate e Lierna festeggiano il patrono

Come Milano, anche Lierna e Merate devote a Sant’Ambrogio e oggi lo festeggiano

A Lierna messa e lancio di palloncini. A Merate fiera nel centro storico, le benemerenze nel pomeriggio e domani il concerto di Natale

LIERNA / MERATE – Dopo San Nicolò patrono di Lecco, ricorre oggi la festa di Sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa, santo di riferimento del capoluogo meneghino ma anche di due comuni del lecchese: Lierna e Merate.

Sul lago a Lierna, il programma di celebrazioni organizzato dalla parrocchia prevede alle 10.30 la messa officiata da don Feliciano; a seguire, sul sagrato della chiesa, i bambini coloreranno il cielo con i palloncini a cui saranno legati dei messaggi di auguri e pensieri. Sempre dopo la messa ci sarà l’estrazione degli “Ambrogini d’oro” e nel pomeriggio i vespri.

In Brianza, Merate si prepara ad onorare il patrono con momenti tradizionali come la Fiera di Sant’Ambrogio e la consegna delle benemerenze, gli ‘Ambrogini d’oro’, ai suoi cittadini più meritevoli.

La fiera sarà allestita nel centro storico del comune brianzolo e si svolgerà anche nella giornata di domani, giovedì. In piazza Prinetti, la Pro Loco aprirà la ‘Casetta di Babbo Natale’ per le foto dei bimbi; ci saranno le ‘pomm de Meràa’ oltre al vin brulé preparato dagli alpini.

La festa e le benemerenze a Merate

Le celebrazioni in mattinata si aprono alle 10 con la messa solenne nella Chiesa Prepositurale Sant’Ambrogio. Nel pomeriggio, alle 16, si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche nell’auditorium comunale ‘Giusi Spezzaferri’ con la partecipazione degli Allievi della Scuola di Musica “San Francesco”.

Sono cinque le personalità che riceveranno la benemerenza oggi: si tratta di Pierpaolo Arlati, ex assessore comunale e da sempre anima della banda sociale Meratese, Anna Guidato, presidente del Comitato gemellaggi, l’ex sindaco Andrea Massironi, al notaio Maria Alessandra Panbianco, presidente della scuola di musica San Francesco e della consulta Cultura e Istruzione. un plauso speciale alla fondazione Scuola dell’infanzia don Angelo Perego, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 150 anni.

Sono invece tre gli encomi che verranno conferiti A riceverli sono il gruppo di volontari della riserva naturale del lago di Sartirana per la costante e appassionata cura del sito di interesse comunitario, Mihaela Chrili, studentessa della scuola media Manzoni, per il grande lavoro di interprete e accoglienza svolta con i compagni ucraini in fuga dalla guerra e i medici dello studio di medicina generale associativa Medicina Villa Confalonieri, da qualche settimana operativo nell’ex sede del Municipio.

La festa prosegue giovedì pomeriggio, alle 17 sempre in auditorium, con il concerto natalizio ‘Polifonie sotto la Torre’ del Coro “La Torr” di Merate con la partecipazione del Coro “San Giorgio” di Acquate.