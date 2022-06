Olgiate, i volontari Avaib al lavoro sul Monte di Brianza

Riceviamo e pubblichiamo un report sull’attività di pulizia effettuata domenica 5 giugno dai volontari Avaib sul Monte di Brianza.

OLGIATE – Domenica 5 giugno 2022: recupero dell’attività di pulizia programmata per la domenica precedente, ma rinviata per pioggia. Domenica 29 maggio la giornata era stata organizzata con gli amici del CAI di Calco che avevano programmato, al termine del lavoro, un delizioso pranzo ristoratore. Il lavoro è saltato, ma il pranzo no: Avaib 15 presenze. Le malelingue, subito a dire: quando c’è da mangiare, sempre in tanti. Domenica 5, senza pranzo: 15 presenze. E, sotto un sole cocente si sono sudate le classiche sette camicie.

E’ stato pulito il tratto iniziale del sentiero n° 2 dall’invasione di una specie arborea che cela all’escursionista l’immagine invitante dell’inizio del percorso. Poi, tagliata l’erba su tutto il resto del tragitto fino alla Crosaccia.

Un gruppo si è dedicato allo sfalcio dell’erba sul pratone sopra Monastirolo. Questo prato, Prato Ballabio, viene utilizzato dalla Squadra Antincendi Boschivi per l’atterraggio dell’elicottero in caso di incendi e per attività esercitative. Ma non solo; è molto utile anche in caso di soccorso.

E che dire del meticoloso intervento di mantenimento della stupenda scalinata che congiunge Porchera a Monasterolo?

Speriamo che nel futuro questo lavoro non venga vanificato, ma che qualche ente pubblico metta a disposizione le risorse necessarie per recuperare alcuni tratti deteriorati dalle intemperie.

Ultimo, ma non ultimo per importanza, la sistemazione del sentiero che da Beverate di Brivio permette di raggiungere la Crosaccia passando da Cascina Rapello e Cascina Guasto.

Per questo bisogna ringraziare la testardaggine di alcuni volontari, perchè se fosse per il comune di Brivio questo sentiero si potrebbe definitivamente cancellare.

Luigi Maggi