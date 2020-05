Olgiate, il gruppo antincendio al lavoro per ripulire quattro mulattiere

Domenica di super lavoro per i volontari guidati da Luigi Maggi

Divisi in quattro strade, hanno ripulito da erbacce e rovi quattro mulattiere che salgono al San Genesio

OLGIATE – Divisi in quattro squadre, hanno ripulito da rovi ed erbacce quattro mulattiere comunali che salgono le pendici del Monte San Genesio. E’ stata una domenica di lavoro quella appena trascorsa per i volontari dell’associazione Volontari Antincendi Boschivi di Olgiate Molgora (Avaib) che, suddivisi in gruppi, hanno passato al setaccio quattro mulattiere ripulendole da erbacce e rovi che, a causa del blocco recente, avevano invaso i sentieri.

Lungo la mulattiera da Mondonico a Monastirolo un’attenzione particolare è stata dedicata alla zona della “fontanella” dove il sentiero numero 2 attraversa il torrente Corna. “In quel punto il torrente forma una cascatella, messa ora in bella mostra da mani esperte che, con antichi falcetti, hanno rimosso la vegetazione che la celavano – sottolinea il coordinatore Luigi Maggi – Sempre da Mondonico è stato “rinfrescato” il sentiero numero 1 che porta a Campsirago e al ritorno, non sazi, i baldi “giovani” armati con due decespugliatori e un soffiatore, hanno riportato al vecchio splendore il “Sentiero didattico” della Valle dell’Alto Molgora”.

La terza squadra è intervenuta sulla mulattiera che da Mondonico, passando da Paù – Santa Maria Hoè, arriva a Cagliano di Colle Brianza mentre il quarto gruppo si è focalizzato sulla mulattiera che da Porchera sale fino al vecchio nucleo di Monastirolo.