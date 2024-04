Olgiate: il premio Talenti under 30 va a Rayan, giovanissimo esperto di sicurezza informatica

La premiazione è avvenuta venerdì sera in Consiglio comunale

OLGIATE – E’ in quinta superiore e già ha fatto parlar di sé per le competenze e le capacità in campo informatico, con riferimento, in particolare, alla cybersicurezza. E’ Rayan Yessou il vincitore del premio ai Talenti under 30, istituito dall’amministrazione comunale per riconoscere i giovani che, con le loro doti, portano in alto il nome di Olgiate nel mondo. Venerdì sera, in occasione della festa patronale, la sala consiliare ha ospitato la cerimonia di premiazione del giovane studente olgiatese.

A fare gli onori di casa, il sindaco Giovanni Bernocco che ha ricordato la genesi, un anno fa, del premio che va a integrare e irrobustire la gamma di riconoscimenti istituita dal Comune per premiare chi si distingue ed eccelle.

“Abbiamo ricevuto diverse candidature e sono sicuro che la commissione ha faticato non poco a individuare il vincitore”.

Gli ha fatto eco l’assessore Paola Colombo che ha ringraziato tutti i sei ragazzi partecipanti, invitando poi a intervenire, per un saluto, anche il presidente della consulta Cultura Simone Ghezzi Colombo e quello della consulta digitale Luca Besana. Dopodiché l’assessora ha dato lettura delle motivazioni del premio, sottolineando il sostegno alla candidatura ricevuto da Pietro Codara, professor di tecnologia e progettazione dell’istituto superiore Viganò.

Nel curriculum di Rayan, studente della 5H dell’istituto superiore meratese, spiccano una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di cybersecurity e la frequenza, due volte alla settimana, di un corso all’università Bicocca di Milano riservato proprio ai giovani talenti del settore.

Dal canto suo, il giovane vincitore del premio ha assicurato la disponibilità a incontrare gli studenti dell’istituto comprensivo di Olgiate per parlare di sicurezza informatica: “E’ un tema a cui mi sono appassionato quando ero alle scuole medie grazie ai miei fratelli che mi hanno introdotto e incuriosito a questo argomento. E’ un settore, ricco di interesse e competizione, che mi piace moltissimo e che voglio continuare ad approfondire”.