Olgiate, si inaugura bottegHaus, la bottega laboratorio della Casa dei ragazzi

Il taglio del nastro è previsto venerdì 6 dicembre alle 16.30 in via del Centenario 9

L’idea è quella di aprire lo spazio al territorio promuovendo eventi, iniziative e laboratori

OLGIATE MOLGORA – La bottega laboratorio BottegHaus cambia casa e trova spazio in via del Centenario 9 a Olgiate. Verrà inaugurata venerdì 6 dicembre alle 16.30 il nuovo spazio di Casa dei Ragazzi Iama Onlus. Dopo aver avuto per tanti anni sede a Merate, la bottega ha finalmente traslocato in territorio olgiatese e ospiterà attività laboratoriali per gli ospiti della Rsd e del Cse: dalla realizzazione di bomboniere e piccoli oggetti da regalo, alla realizzazione di cesti in midollino e di oggetti in materiale legnoso, anche di recupero.

L’obiettivo è quello di aprirla, nel tempo, al territorio, diventando sede di eventi, presentazioni ed incontri, anche serali ed aperti al pubblico, in collaborazione con associazioni, cooperative ed enti del territorio, e diventare vetrina pubblica di ciò che la Casa dei Ragazzi promuove, organizza e produce.

L’inaugurazione, che ha ottenuto il patrocinio del Comune, sarà una bella occasione di festa comunitaria. Saranno presenti il presidente della Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, Avvocato Elena Rolandi, il vice sindaco del Comune di Olgiate Molgora Maurizio Maggioni e il parroco di San Zeno, don Giancarlo Cereda, che benedirà gli spazi.

Si potrà poi visitare, con la guida degli Operatori del Cse, la bottega/ Laboratorio e vedere gli ospiti della Rsd all’opera sulla lavorazione del midollino. E per finire: un po’ di musica e una merenda per tutti. BottegHaus è aperta lunedì al venerdì. Poiché gli orari di apertura possono variare in relazione alle attività degli utenti, è consigliato telefonare al numero 039.9912071 o scrivere a info@casaragazzi.it .Le attività di Casa dei Ragazzi IAMA Onlus sono consultabili sul sito www.casaragazzi.it .