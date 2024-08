Olgiate, la nuova scuola media pronta per l’inizio delle lezioni il 12 settembre

Confermato l’ingresso nella nuova scuola media per l’inizio dell’anno scolastico

Emozionata l’assessore Colombo: “Un successo di tutti”

OLGIATE – La nuova scuola media Emilio Gola sarà pronta per giovedì 12 settembre, primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2024 – 25. A confermare la notizia è stata l’assessore all’Istruzione Paola Colombo nel corso dell’ultimo consiglio comunale convocato lunedì scorso, 5 agosto.

La questione era emersa già nella precedente riunione d’assise del 31 luglio e già in quell’occasione il sindaco Giovanni Battista Bernocco aveva voluto rassicurare la minoranza sul rispetto delle tempistiche diffuse negli ultimi mesi. Alle parole, l’assessore ha voluto aggiungere anche delle foto per mostrare come, a dispetto di come appare la scuola dall’esterno, la situazione all’interno sia molto più avanti di quanto si possa immaginare.

“Il muro esterno è già rasato, il corridoio al piano terra ha già la pavimentazione mentre manca la pittura del muro da 120 cm in giù che verrà fatto per ultimo per evitare che si rovini” ha spiegato Colombo scorrendo le immagini a pc. Concluse le aule, i bagni e la palestra, così come i corridoi che attendono solo l’installazione delle porte.

Un cantiere da 5 milioni di euro

L’assessore ha voluto anche riepilogare le spese sostenute per questo intervento, un sogno cullato dal 2017 e diventato ora realtà. “Abbiamo ricevuto un contributo di 3.040.000 euro dal Pnrr, prima erano mutui Bei e dobbiamo ottenere un finanziamento di 1.090.000 euro dal Gse. Il che vuol dire che, a fronte del costo totale di 5 milioni e 100mila euro, il Comune dovrà sborsare solo 600mila euro”.

A settembre collaudo e trasloco

Soddisfatta per essere arrivata al traguardo, Colombo ha poi aggiornato sugli ultimi step che prevedono, dopo la posa del cappotto e la sistemazione delle facciate e scale esterne, lo smontaggio del ponteggio sul lato di ingresso della scuola, il collaudo dell’edificio e la consegna dei lavori al Comune il 4 settembre. L’ultima settimana prima del suono della campanella servirà per effettuare le pulizie e il trasloco dei vecchi arredi e la posa di quelli nuovi.

“Un successo di tutti”

“E’ un successo di tutti noi che dal 2017 lavoriamo su questo progetto: ringrazio le famiglie, gli alunni, la scuola, il consiglio istituto, l’ufficio tecnico e tutto il mio gruppo” ha concluso emozionata Colombo.

Il capogruppo di minoranza Stefano Golfari ha chiesto di poter organizzare una visita pubblica il 14 e 15 settembre alla nuova scuola, in modo da poterla mostrare a tutta la cittadinanza chiedendo poi di organizzare per il prossimo anno dei convegni e degli appuntamenti a carattere provinciale sul tema scuola. “Facciamo della scuola nuova un punto di incontro e riflessione sulla realtà scolastica” la sua proposta. Sulla richiesta di visita pubblica alla nuova scuola nel primo fine settimana dopo l’inizio dell’anno scolastico l’assessore Colombo ha precisato che al momento è fissato solo un piccolo momento inaugurale la mattina del 12 prima dell’inizio delle lezioni.

L’interrogazione della minoranza

Ulteriori rassicurazioni sulla nuova scuola media erano state fornite dal sindaco durante il precedente consiglio comunale. Rispondendo all’interrogazione della minoranza Bernocco aveva spiegato come la scuola sarebbe stata pronta per tutti gli studenti delle medie, evidenziando però che la consegna del cantiere riguarderà solo la scuola, il piazzale d’ingresso e il vecchio parcheggio degli insegnanti, ora adibito a punto di accoglienza degli studenti.

Il giardino resterà ancora occupato dall’impresa per terminare gli ultimi interventi. Bernocco ha rassicurato come i percorsi pedonali di accesso alla scuola saranno in totale sicurezza e che il servizio mensa sarà attivo dal primo giorno di scuola. Quanto alla sala civica, “sacrificata” in questi anni per ospitare gli alunni delle scuole medie trasferiti alla primaria, il primo cittadino ha garantito che verrà restituita alla cittadinanza non appena terminati tutti gli interventi che riguardano la scuola.

NELLA GALLERIA FOTOGRAFICA LE IMMAGINI DEGLI INTERNI DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA