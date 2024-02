Osnago. Il 20 febbraio secondo incontro “Coinvolgere la comunità”

Appuntamento martedì 20 febbraio con gli esperti di ABCittà

Il focus dell’incontro sarà sviluppare politiche abitative più inclusive e sostenibili

OSNAGO – La sala civica “Sandro Pertini” di Osnago (in Viale Rimembranze, 3) ospiterà il secondo incontro “Coinvolgere la comunità” martedì 20 febbraio dalle 9.30 alle 16.30. I partecipanti saranno: Crisitan Zanelli, presidente della cooperativa ABCittà e Annamaria Cremascoli, architetta sociale della cooperativa ABCittà.

Al mattino ci sarà la loro testimonianza e spazio per il dialogo con ABCittà, realtà che si occupa di progettazione del lavoro di comunità e abitare solidale, attraverso il racconto di due progetti: “BiG | Borgo intergenerazionale Greco” e “Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano“.

Al pomeriggio ci sarà un’organizzazione in gruppi di lavoro per avviare lo studio preliminare sui contesti e i luoghi del territorio individuati per la progettazione del lavoro di comunità attraverso l’utilizzo di mappe da perfezionare condividendo le conoscenze che ciascuno porta rispetto al proprio territorio.

Il lavoro di comunità costituisce un pilastro essenziale per la costruzione di ambienti abitativi solidi e inclusivi, è un processo collaborativo volto a coinvolgere e mobilitare i residenti di una determinata area al fine di migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere collettivo. Rappresenta un approccio partecipativo che valorizza le risorse locali e promuove la condivisione di responsabilità nella costruzione di comunità più resilienti.

Nel corso di questo secondo incontro, ci sarà l’opportunità di approfondire il significato e l’importanza del lavoro di comunità, con particolare attenzione alle pratiche implementate dalla cooperativa ABCittà. Sarà un’occasione per imparare, condividere esperienze e discutere su come si può collaborare per sviluppare politiche abitative più inclusive e sostenibili.

Registrare la presenza entro mercoledì 14 febbraio https://forms.gle/yVryZvAEfNspnQwv7

Infine, si ricordano i prossimi incontri. Per gli amministratori locali: giovedì 29.02 presso la Sala civica Teodolinda a Missaglia, mentre i due incontri aperti a tutti saranno: l’incontro di co-progettazione dedicato ai Comuni del Casatese di giovedì 07.03 a Casatenovo e l’altro appuntamento di co-progettazione dedicato ai Comuni del Meratese di giovedì 14.03 a Merate.