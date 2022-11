Osnago: premiati gli studenti meritevoli con un voucher di acquisto libri

La cerimonia si è tenuta ieri sera, venerdì, prima del Consiglio comunale

Consegnato ai ragazzi un voucher per l’acquisto di libri

OSNAGO – Piccola cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli ieri sera, venerdì, in sala consiliare prima dell’inizio dei lavori del consiglio comunale. Il sindaco Paolo Brivio insieme all’assessore all’Istruzione Tullia Ascari ha voluto consegnare un voucher con cui premiare gli studenti, che dalla scuola media alle superiori, si sono distinti per impegno e profitto. Si tratta di un buono da spendere presso bottega degli artisti di Osnago a partire da lunedì 28 novembre fino al 31 marzo per acquisto di libri e materiale scolastico.

Assenti alle premiazioni i consiglieri del gruppo di minoranza di Orgoglio Osnago che, giunti in aula poco prima delle 21, si sono accorti della cerimonia vedendo uscire i ragazzi con in mano la pergamena di premiazione. “Non siamo stati invitati all’evento” l’accusa del capogruppo Marco Riva, a cui il sindaco ha replicato dicendo che nell’avviso di convocazione del Consiglio comunale era indicata la cerimonia precedente. Al termine del confronto, anche acceso, tra maggioranza e minoranza il sindaco Brivio ha poi effettivamente appurato la possibilità che vi sia stata una differente modalità di invio della mail di convocazione del Consiglio comunale in quanto è recentemente cambiato l’impiegato comunale che se ne occupa.

Di seguito i nomi dei premiati:

Scuola media: Giulia Redaelli e Elisa Fumagalli

Scuole superiori: Elena Sophie Casiraghi, Cecilia Nava, Julia Corcoran, iviana Viscardi, Alecsanra Michelle Rusu, Benedetta Bonanomi, Matilde Kim Picone, Leonardo Rosa, Alessia Rvasi, Sione Rosada, Hadda EL Abyad, Susanna Maggioni, Giorgia Carsenzuola, Lucia Dell’Orto, Chiara Massara, Agnese Tavola, Nicola Conca, Chiara Scinicariello, Matteo Arlati e Pierluigi Loparco

Maturità: Emanuela Viscardi e Irene Murer.