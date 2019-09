Osnago, quattro eventi con la carovana di Insieme per la pace

Dall’Irlanda alla Bosnia, passando per i testi di Ionesco e Aristofane: incontri e testimonianza per parlare di pace

Sono diverse le iniziative messe in campo da venerdì a domenica da Insieme per la pace

OSNAGO – Tre giorni di incontri, approfondimenti e testimonianze per riflettere sul tema della pace. Si è rimessa in moto anche quest’anno, nell’imminenza della giornata mondiale per la pace, istituita il 21 settembre di ogni anno dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, la carovana di Insieme per la pace che ogni anno propone, dal 2002 a Osnago, esperienze, testimonianze e informazioni sul tema della Pace.

Quattro gli eventi proposti quest’anno grazie al lavoro svolto dalle associazioni Progetto Osnago, Amnesty International gruppo di Merate, Circolo Arci la Loco insieme ad Atelier Teatro e Gingsong con il sostegno ed il patrocinio del Comune di Osnago e del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli. Si comincia venerdì 20 alle 20.45 nella sala consiliare del Centro Civico Sandro Pertini con una serata su un tema di strettissima attualità dedicato a “Irlanda: la pace a rischio. La questione dei confini dopo la Brexit”.

Coordinati da Tullia Ascari porteranno la loro testimonianza, di persona o in video Clare O’Sullivan, cittadina di origini irlandesi residente nel meratese, Francesca Lozito, giornalista curatrice del blog Irish Stew Zuppa Irlandese, Riccardo Michelucci, giornalista di Avvenire e autore del libro “Storia del conflitto anglo-irlandese. Otto secoli di persecuzione inglese”, Emanuele Valenti, giornalista della redazione Esteri di Radio Popolare e Giulia Caruso, giornalista che vive a Belfast da 20 anni.

Sabato 21 appuntamento invece in piazza Vittorio Emanuele con “Prove di dialogo”, performance collettiva a cura del gruppo Riscaldamento a stento del circolo ARCI la Loco. Tratta da lavori di Eugène Ionesco, la rappresentazione teatrale andrà in scena alle 17.30. Spazio sempre al teatro, questa volta alle 20.45 allo spazio De Andrè, con gli attori di Atelier Teatro chiamati a guidare, con “Pluto e la pace” una riflessione sul tema basandosi sul classico di Aristofane.

Infine domenica 22 alle 20.45 sempre nella sala consiliare del Centro Civico il gruppo Gingsong presenterà “Arte oltre i confini. Raccolto del progetto Most Mira – Ponte di pace in Bosnia”. Nelle parole dei protagonisti la restituzione di quanto fatto in una terra dove i muri fisici non ci sono, ma le barriere tra le persone sussistono ancora.