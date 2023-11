Passaggi a livello chiusi alla Sernovella: anticipata la chiusura dei cantieri

La Provincia ha rettificato le ordinanze sulla Sp 55 e Sp 56 emanate a inizio novembre

La chiusura del transito lungo i due passaggi a livello è dovuta a interventi di Rfi di rinnovamento e risanamento massicciata ferroviaria

ROBBIATE – Passaggi a livello della Sernovella e di via Milano chiusi per lavori di rinnovamento e risanamento della carreggiata: si accorciano di mezza giornata i tempi di chiusura dei tratti interessati della Sp 55 e Sp 56. A comunicarlo è la Provincia di Lecco che ha provveduto a rettificare le precedenti ordinanze emanate aggiornando i periodi di interdizione al traffico previsti.

Una scelta che va nel segno di cercare di diminuire i disagi alla viabilità che pur saranno sostenuti visto la notevole quantità di traffico registrato su entrambe le arterie.

Le modifiche previste prevedono quindi la chiusura al transito della Sp 55 di Lomagna in corrispondenza del passaggio a livello km ferroviario di via Sernovella dalle 20 di martedì 14 novembre alle 08 di giovedì 16 novembre 2023.

Per quanto concerne la Sp 56 di Imbersago invece la chiusura riguarda il passaggio a livello di via Milano dalle 20 di lunedì 13 alle 8 di mercoledì 15 novembre.

In entrambi i casi, in origine, il termine dei lavori era stato fissato per le 12 dei giorni interessati. La Provincia si riserva comunque di tenere chiuse le strade fino al termine delle lavorazioni in caso di eventi non prevedibili che possono interferire con la tutela degli utenti della strada.