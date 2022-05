Piscina di Merate: consegnate le chiavi al nuovo gestore

Info point dal 9 maggio e vasche riaperte dal 1° giugno, quando sarà possibile tornare a praticare nuoto libero

Oggi la consegna delle chiavi alla società Aquamore

MERATE – Da oggi, lunedì 2 maggio, la società Aquamore ha preso “possesso” del centro sportivo di via Matteotti. Sono state consegnate oggi, lunedì 2 maggio, le chiavi della piscina al nuovo gestore, subentrato dopo il fallimento di Gestisport nell’Ati costituita a suo tempo per il project leasing per la gestione del centro natatorio.

Durante l’incontro, il sindaco Massimo Panzeri ha ricevuto conferma delle date indicate nell’ultima commissione sport (vedi articolo) con la riapertura al pubblico del centro a partire da lunedì prossimo, 9 maggio, con l’attivazione di un info point dove poter rivolgere domande e chiedere spiegazioni. Le vasche riapriranno invece dal 1° giugno, data a partire dalla quale sarà possibile tornare a nuotare a Merate. Per l’attivazione dei corsi bisognerà invece aspettare settembre con la ripresa totale delle attività.

“Stamattina ho potuto conoscere il nuovo direttore del centro natatorio e ricevere rassicurazioni sul riassorbimento del personale che prestava precedentemente servizio qui” puntualizza Panzeri. Le prossime settimane verranno utilizzate per effettuare lavoretti e manutenzioni soprattutto nella parte esterna della struttura, quella che necessita di maggior interventi di sistemazione.



Quanto al Palazzetto l’auspicio è che venga riaperto il prima possibile, magari già dal prossimo weekend per ospitare l’ultima partita di campionato di calcio a 5.