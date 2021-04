Ponte di Paderno: nuove chiusure notturne alla viabilità

Le chiusure si rendono necessarie per la rimozione dei materiali dal cantiere operativo sull’arco del ponte di Paderno

Viabilità interrotta di notte tra le 22 e 6 del 16 e 17 aprile, 23 e 24 aprile e 28 e 29 aprile

PADERNO – Nuove chiusure notturne alla viabilità sul ponte di Paderno. E’ quanto ha comunicato la Provincia di Lecco, informando che la viabilità sulla Sp 54 sarà interrotta dalle 22 alle 6 tra i giorni 16 e 17 aprile, 23 e 24 aprile e 28 e 29 aprile.

La chiusura alla circolazione è necessaria per poter eseguire attività di rimozione materiali dal cantiere operativo sull’arco rampante, pile 2 e 5, sul ponte San Michele sul Fiume Adda tra i Comuni di Paderno d’Adda in Provincia di Lecco e Calusco d’Adda in Provincia di Bergamo.