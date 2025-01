Scuola, istituto Greppi: continua la Settimana del successo formativo

Settimana del successo formativo: un nuovo racconto degli studenti

Tra i relatori di mercoledì, il critico cinematografico Marelli, la professoressa Corbetta con una conferenza sull’amore e una studentessa del Greppi, appassionata dello studio del cosmo

MONTICELLO – Continua, all’istituto Greppi, la Settimana del successo formativo, l’originale iniziativa diventata ormai una tradizione consolidata della scuola superiore brianzola.

A raccontare come stanno procedendo questi giorni non solo di recupero delle insufficienze maturate nel primo trimestre scolastico, ma anche di approfondimento e confronto tra studenti, docenti ed esperti, sono le studentesse della 5 SC Elisa Faccio, Alessandro Ghigo, Elena Padovani, Ilenia Puzzutiello con un articolo che proponiamo qui di seguito.

Nell’ampio panorama dell’offerta formativa di mercoledì 15 gennaio possiamo

annoverare l’incontro in aula magna di Matteo Marelli, critico cinematografico e redattore della rivista FilmTv, invitato dal prof. Francesco Bonfanti.

A partire da questa preoccupazione il relatore presenta agli studenti i coming of age,

racconti in cui i protagonisti sono ragazzi in bilico tra l’infanzia e l’età adulta, con l’obiettivo

di avvicinare i giovani al mondo del cinema. A questo proposito il relatore consiglia la

visione di “Atlantide”, “The Animal Kingdom” e “How to have Sex” e propone un estratto

del progetto teatrale “Eresia della felicità. Creazione a cielo aperto per Vladimir

Majakovskij”; quest’ultimo è stato un poeta russo che nei suoi versi ha dato voce alla

rabbia e alla speranza dei giovani e Martinelli, ideatore del cortometraggio, ha avuto una

giusta intuizione capendo che solo i giovani avrebbero potuto dare fiato con onestà alle

sue parole. Spesso, infatti, gli adulti sottovalutano le emozioni dei ragazzi sostenendo che

la loro sia l’età migliore; tuttavia, dalle riflessioni degli studenti emerse durante la mattinata è evidente il contrario, ed è proprio ciò che Marelli voleva sottolineare, intitolando l’incontro “Avere (quasi) vent’anni – Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita”.

La conferenza riporta alla luce una professione che sembra stia scomparendo anno

dopo anno, tant’è che lo stesso Marelli esordisce condividendo il timore suo e dei suoi

colleghi di rimanere tra i pochi a dare importanza a questo settore.

La mattinata prosegue nel Granaio di Villa Greppi, con l’incontro tenuto dalla docente

Francesca Corbetta riguardante il tema dell’amore, affrontato nei testi dei poeti lirici greci, mentre nel locale seminterrato dello stesso Granaio è una studentessa dell’istituto a tenere la conferenza. Si tratta di Lucia Targa che frequenta la quinta linguistico, ma che nutre una grande passione per lo studio del cosmo. La sua presentazione inizia con l’illustrazione della concezione pitagorica dell’universo, passando poi alle teorie di Aristotele, Galileo Galilei e Giordano Bruno, per concludere con la teoria copernicana.

Lucia è riuscita così a mettere in risalto il forte paradosso rinascimentale tra i dogmi della

Chiesa e il progredire dell’uomo, il quale iniziava a dubitare della veridicità delle precedenti

teorie: ora è il Sole ad essere al centro, non più l’uomo e il suo pianeta. La giovane

relatrice ha approfondito poi l’intimo legame tra l’uomo e lo spazio, arrivando a spiegare

l’affascinante teoria degli anni Sessanta secondo cui l’uomo a livello chimico sarebbe

composto da “polvere di stelle”, nonché da atomi sprigionati dall’esplosione di una

supernova.

In conclusione, ringraziamo tutti i relatori che con entusiasmo e passione anche oggi ci

hanno intrattenuto e formato!

Elisa Faccio, Alessandro Ghigo, Elena Padovani, Ilenia Puzzutiello (5SC)

Studentesse dell’istituto Greppi di Monticello Brianza