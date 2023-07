Scuole: in partenza i presidi Izzi (Casatenovo) e D’Arpino (Galbiate)

Entrambi i dirigenti hanno chiesto e ottenuto il trasferimento in Toscana

Si allunga la lista degli istituti lecchesi che non hanno al momento assegnato un dirigente scolastico

CASATENOVO / GALBIATE – Si allunga la lista delle scuole lecchesi attualmente senza dirigente scolastico. E’ infatti delle scorse ore la notizia che anche l’istituto professionale Graziella Fumagalli di Casatenovo e l’istituto comprensivo di Galbiate dovranno salutare i presidi in carica durante l’anno scolastico 2022/23. I dirigenti scolastici Renzo Izzi e Gloria D’Arpino figurano infatti nell’elenco dei professori che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento in Toscana facendo ricorso alla mobilità interregionale.

Izzi, originario di Formia e in servizio da quattro anni all’istituto professionale Graziella Fumagalli di Casatenovo, Comune dove ha assunto in quest’ultimo anno scolastico la reggenza dell’istituto comprensivo, ha ottenuto il trasferimento ad Arezzo dove entrerà in ruolo come dirigente scolastico del Cpia Arezzo.

Sempre in Toscana approderà Gloria D’Arpino, dal 1° settembre 2019 a Galbiate con un’esperienza di reggenza anche al Comprensivo di Oggiono, che diventerà dirigente scolastica all’istituto comprensivo di Roccastrada in provincia di Grosseto.

Nulla è dato sapere al momento sul futuro delle due istituti finora retti da due dirigenti scolastici: la prospettiva più accreditata è che si apra anche per loro la soluzione della reggenza.

Al momento infatti queste sedi risultano libere così come quelle degli istituti comprensivi di Calolziocorte, Cassago, Cernusco, Civate, Cremeno, Olginate, Robbiate e Valmadrera, presenti nella lista pubblicata il 14 luglio dall’ufficio scolastico regionale della Lombardia nella circolare relativa alla mobilità dei dirigenti.