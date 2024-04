‘Sicuri in Sella’: quarta tappa alla Scuola Primaria Negri di Barzanò

L’iniziativa per un uso sicuro ed ecologico della bicicletta

BARZANO’ – La Scuola Primaria “A. Negri” di Barzanò ha portato a termine la fase finale del progetto stradale “Sicuri in Sella“. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione Giretto, mira a sensibilizzare gli studenti al rispetto delle norme stradali e a potenziati le loro competenze nell’utilizzo responsabile della bicicletta, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile.

In collaborazione con esperti istruttori della Federazione Ciclistica Italiana, l’intervento ha preso il via con una serie di lezioni teoriche in classe, focalizzate ad evidenziare l’importanza di indossare sempre il casco, di pedalare in sicurezza senza trascurare la corretta procedura per una prima manutenzione della bicicletta.

Protagonisti 93 studenti delle classi terze, quarte e quinte che hanno partecipato intervenendo attivamente, condividendo le proprie esperienze ciclistiche e apprendendo nuove conoscenze attraverso stimolanti discussioni e approfondimenti. Al fine di individuare le difficoltà percepite dagli studenti nell’affrontare in bicicletta il tragitto verso la scuola, è stato compilato un questionario dettagliato che ha fornito preziose informazioni sulle loro necessità, consentendo così un adattamento mirato del programma in base alle criticità riscontrate.

La parte pratica del progetto si è svolta nel suggestivo Parco “Mézières”, dove gli studenti, equipaggiati con i caschi protettivi e in sella alle loro biciclette, hanno affrontato un percorso ad ostacoli allestito dal maestro Andrea Marchetti. Questa fase coinvolgente e inclusiva, ha permesso a tutti i partecipanti di mettere alla prova le proprie abilità di guida in un ambiente controllato e sicuro.

Come riconoscimento per il loro impegno e la loro partecipazione attiva, gli studenti hanno ricevuto una ciclopatente personalizzata e il kit “Sicuri in Sella”, comprendente un manuale illustrato, uno zainetto ad alta visibilità e un gioco educativo incentrato sulla sicurezza stradale. Il progetto “Sicuri in Sella”, finanziato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, rappresenta un importante passo avanti nella promozione di uno stile di vita attivo e sicuro tra i giovani.

Nel prossimo mese di maggio, anche le scuole primarie di Cassago, Molteno e Merate, aderiranno a questa iniziativa per poi darsi appuntamento alla grande prova finale di sabato 25 maggio a Barzago. All’interno dell’area Rattix in via Statale Briantea n. 17, sarà allestita una gimkana ciclistica su misura, destinata a coinvolgere tutte le scuole del circondario che hanno già aderito all’iniziativa.

Questa fase conclusiva rappresenta per gli studenti un’opportunità unica per mettere in pratica e migliorare le competenze acquisite. Sarà un momento di festa e di condivisione ricca di attività coinvolgenti e divertenti, occasione speciale per promuovere la salute e il benessere attraverso l’attività fisica.