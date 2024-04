Sportelli migranti: nuove aperture a Paderno, Osnago e Cassago

L’iniziativa è stata resa possibile tramite la sinergia tra l’Ambito di Merate, Retesalute e le amministrazioni comunali coinvolte

Gli sportelli migranti saranno gestiti da Namaste Missioni Consolata e Anolf

OSNAGO / PADERNO / CASSAGO – Tre nuovi sportelli migranti aperti, con il mese di aprile, nei Comuni di Cassago Brianza, Osnago e Paderno D’Adda. L’attivazione, che prevede l’accesso gratuito per i residenti nell’ambito del Meratese, è stata possibile grazie ad un lavoro sinergico tra l’area progettazione dell’Ambito di Merate-Azienda Speciale Retesalute, le Amministrazioni Comunali coinvolte e le associazioni di volontariato Namaste Missioni Consolata e Anolf Monza Brianza Lecco.

Nello specifico Namaste Missioni Consolata sarà l’ente gestore che opererà sul territorio di Cassago Brianza, mentre Anolf ad Osnago e Paderno D’Adda, entrambe in sedi messe a disposizioni dai Comuni.

A Paderno D’Adda e Osnago, l’avvio di tali sportelli va in continuità con la medesima attività, in passato implementata all’interno dei progetti Fami che vedevano coinvolte le stesse sedi; mentre a Cassago Brianza questa esperienza rappresenta una nuova sperimentazione, in quanto, per la prima volta, anche l’area nord ovest dell’Ambito di Merate sarà dotata di una sua sede di sportello migranti, facilitando così l’accesso dei cittadini stranieri, prima costretti a recarsi nei Comuni limitrofi, fuori Ambito.

La gestione del servizio di sportello migranti ha lo scopo di orientare la cittadinanza nell’accedere ai servizi sul territorio, sia per quanto riguarda quelli specifici per la cittadinanza straniera, sia per i servizi rivolti alla totalità della popolazione. Presso gli sportelli, si svolgeranno anche e prevalentemente attività di segretariato sociale, quali quelle per rilasciare informazioni rispetto ai titoli i soggiorno e richiesta/rinnovo degli stessi, informazioni sulla cittadinanza, verifica dei requisiti e documentazione per la richiesta e informazioni per il ricongiungimento familiare e verifica dei requisiti per la richiesta, oltre che l’iscrizione al test di italiano e il supporto nella compilazione di modulistica di vario genere.