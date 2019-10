Treni, altra giornata da dimenticare per i pendolari della Lecco – Milano

Un guasto agli impianti Rfi a Greco Pirelli ha provocato ritardi a catena sulla linea ferroviaria S8

Diversi convogli soppressi a causa di generici guasti ai treni: anche oggi per i pendolari è un bollettino di guerra

LECCO – MERATE – Altra giornata da dimenticare per i pendolari della linea S 8 Lecco – Carnate – Milano. I disagi, con ritardi e limitazioni alla circolazione ferroviaria, si sono registrati di primo mattino a causa di un guasto a uno scambio di competenza di Rfi che regola la circolazione ferroviaria nella stazione di Milano Greco Pirelli. A dare l’annuncio, prima delle 7, Trenord avvisando anche che i tecnici erano al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria che hanno visto loro malgrado protagonisti i pendolari che si erano svegliati all’alba.

Guasti agli impianti e ai treni, bloccati in deposito

Il treno in partenza alle 5.52 da Milano Porta Garibaldi è stato annunciato con 13 minuti di ritardo mentre quello partito alle 5.47 sempre da Garibaldi si è fermato a Monza per “consentire un intervento di manutenzione straordinaria”. Non è andata meglio per quello in partenza alle 6.22, sempre da Milano, bloccato in deposito a causa di un guasto che ha richiesto un intervento di manutenzione urgente. Soppressioni che hanno provocato a cascata problemi anche nelle successive fasce orarie con la soppressione del treno in partenza alle 8.52 da Milano e di quello che sarebbe dovuto partire alle 10.07 da Lecco.

Tanti treni soppressi

Non è andata meglio ai viaggiatori del convoglio che sarebbe dovuto partire da Milano Garibaldi alle 8.52 visto che, dopo mezz’ora di attesa, il treno non era ancora partito a causa di un guasto al treno. Trenord ha fatto sapere che “il personale in servizio sta valutando l’entità del guasto”.

Non va meglio sulla linea Bergamo – Carnate – Milano dove si registrano le soppressioni del treno in partenza da Paderno Robbiate delle 10.52 e di quello in partenza alle 9.31 da Milano Porta Garibaldi.