Treni, altra giornata di delirio per i pendolari tra cancellazioni e ritardi

E’ iniziata male la giornata per i pendolari delle nostre linee ferroviarie

Il guasto di un treno alla stazione Milano Greco Pirelli ha comportato ripercussioni su molte direttrici

LECCO – Soppressioni, ritardi e limitazioni: altro risveglio da incubo per i pendolari delle nostre linee. A causare problemi il guasto di un treno che è rimasto fermo nella stazione di Milano Greco Pirelli, provocando il rallentamento alla circolazione dei treni lungo l’intera tratta. Trenord ha fatto sapere che “il personale in servizio sta provvedendo alle operazioni di recupero del treno per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione”. Inevitabili le ripercussioni su moltissime linee ferroviarie, tra cui la Lecco – Carnate – Milano con soppressioni, limitazioni e ritardo. Ritardi e cancellazioni che stanno mettendo nuovamente a dura prova la pazienza dei pendolari, stanchi di subire questi disservizi, come denunciato anche l’altra sera durante la serata che si è tenuta a Cernusco Lombardone.

Ecco lo scenario fotografato attraverso il sito di Trenord

Linea Milano – Carnate – Lecco

Il treno 10824 (MILANO P. GARIBALDI 06:22 – LECCO 07:23) oggi termina il viaggio nella stazione di CALOLZIOCORTE OLGINATE. Primo treno utile per Lecco il 5032.

Il treno corrispondente 10831 (LECCO 07:37 – MILANO P. GARIBALDI 08:38) oggi parte dalla stazione di CALOLZIOCORTE OLGINATE alle ore 7:47.

Il treno 10826 (MILANO P. GARIBALDI 06:52 – LECCO 07:53) viaggia con 30 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa.

Il treno 10820 (MILANO P. GARIBALDI 05:22 – LECCO 06:23) e il treno corrispondente 10827 (LECCO 06:37 – MILANO P. GARIBALDI 07:38) oggi non sono effettuati per una necessaria, prolungata sosta tecnica del treno in partenza da MILANO.

Linea Bergamo – Carnate – Milano

Il treno 10755 (MILANO P. GARIBALDI 07:01 – PADERNO ROBBIATE 07:38) e il treno corrispondente 10762 (PADERNO ROBBIATE 07:52 – MILANO P. GARIBALDI 08:31) oggi non saranno effettuati.

Il treno 10756 (PADERNO ROBBIATE 06:52 – MILANO P. GARIBALDI 07:29) viaggia con 21 minuti di ritardo.

Il treno 10753 (MILANO P. GARIBALDI 06:31 – PADERNO ROBBIATE 07:08) oggi termina il viaggio nella stazione di CARNATE USMATE per un guasto a un altro treno della linea. I viaggiatori trovano bus sostitutivo 753A in partenza da CARNATE.

Tirano – Sondrio – Lecco – Milano

Il treno 2550 (MILANO CENTRALE 06:20 – TIRANO 08:52) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.