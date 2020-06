Treni, linea Lecco – Milano: Rfi eliminerà il passaggio a livello di Arcore

Lo ha comunicato Rfi in una nota: sono 9 i passaggi a livelli in Lombardia che verranno sostituiti con una viabilità alternativa

Una buona notizia per i pendolari lecchesi: guasti o problemi al passaggio a livello di Arcore spesso creavano disservizi lungo la S8

LECCO – C’è anche il passaggio a livello di Arcore, fonte in questi anni di parecchi disservizi e ritardi lungo la linea Lecco Carnate – Milano a causa dei guasti, tra quelli che Rfi ha comunicato di voler eliminare entro il 2020. Da anni infatti Rfi è impegnata nel piano di eliminazione dei passaggi a livello, da sostituire con opere di viabilità alternative. La rete ferroviaria nazionale – oltre 16.700 km di linee – è intersecata da 4.313 passaggi a livello, di cui 641 in consegna a utenti privati. Nel 2019 Rete Ferroviaria Italiana ha eliminato 107 incroci fra strada e ferrovia, di cui 76 in consegna a privati, con un investimento economico di circa 62 milioni di euro.

Nel 2020 RFI prevede di eliminare ulteriori 100 passaggi a livello, di cui 70 in consegna a privati, e di realizzare opere per circa 52 milioni di euro.

Nove di questi sono situati in Lombardia e uno è appunto quello di Arcore, dove spesso purtroppo si sono registrati problemi comportando disservizi lungo la linea ferroviaria.

Rfi fa altresì sapere che una nuova tecnologia, il sistema Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL), è in corso di installazione sui passaggi a livello per i quali non è stato ancora trovato un accordo con gli Enti locali per la loro eliminazione. Il PAI-PL rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimità delle barriere, preesistenti o in seguito alla chiusura del passaggio a livello, e blocca immediatamente la circolazione ferroviaria fino alla completa risoluzione dell’anormalità.