Vigili del Fuoco di Merate: tutto pronto per la festa del 180esimo di fondazione

Appuntamento sabato 22 giugno per il 180esimo di fondazione dei Vigili del Fuoco di Merate

Tante le iniziative in programma: “Vogliamo che sia una festa per noi e per tutta la città”

MERATE – Il museo diffuso per le vie di Merate per scoprire, mappa alla mano, le sedi storiche della caserma dei pompieri; le esercitazioni con gli allievi dei Vigili del Fuoco del Trentino e della Valle d’Aosta; la risottata in piazza con la sfilata di tutti i partecipanti alla manifestazione e tanto altro ancora. Merate si prepara a vivere un’intera giornata di festa con il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Merate che quest’anno festeggia il 180esimo anniversario di fondazione.

L’appuntamento è per sabato 22 giugno quando l’intera città si unirà ai festeggiamenti dei suoi amati pompieri. Un corpo, formato ora da circa 45 vigili del fuoco, tutti rigorosamente volontari, nato nel lontano 1844 su intuizione del marchese Paolo Rescalli che, tornato dalla Francia dove ebbe modo di conoscere la realtà dei Sapeurs Pompiers, fondò, all’interno di Villa Subaglio, il primo nucleo di zappatori pompieri. Un’idea vincente, come lo dimostra la storia, ricca di aneddoti, interventi, passione e attaccamento alla divisa, che hanno saputo scrivere, anno dopo anno, i Vigili del Fuoco di Merate.

“Vogliamo che quella di sabato 22 sia una festa dell’intera città” ha ribadito il capo distaccamento Andrea Beretta, ringraziando il comando di Lecco per il supporto ricevuto, in termini di personale permanente e mezzi storici, per le esercitazioni e le dimostrazioni che verranno effettuate durante la manifestazione.

Gli ha fatto eco Matteo Fumagalli, vice presidente dell’associazione Amis di pumpier de Meraa, nata nel 1994 per supportare, con iniziative ed eventi il distaccamento meratese. “La festa inizierà già venerdì, ma sarà riservata ai pompieri, allestendo un campo tende, insieme alla protezione civile, per ospitare vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia che vogliamo partecipare alla nostra manifestazione. Sabato ci sarà l’evento aperto a tutta la cittadinanza con la città trasformata, dalle 10 alle 18.30, in un museo diffuso dove poter trovare, mappa alla mano, le sedi storiche della caserma e mezzi d’epoca”.

Prima di trasferirsi, nel 2004 in via degli Alpini, la caserma era infatti nella storica sede vicina alla chiesa di San Bartolomeo. Prima, era stata ospitata in un magazzino dietro l’attuale Comune e prima ancora in una parte dell’officina di Venuto Casati senza dimenticare la nascita, in un capanno di Villa Subaglio.

Grazie al lavoro storico, confluito nel libro “Vigili. Volontari del sacrificio. Storia dei pompieri di Merate” scritto una quindicina di anni fa da Lisa Francesca Gobbi e ripubblicato, ampliato e aggiornato per il 180esimo, è stato possibile infatti recuperare documenti storici e ricostruire la storia di una delle realtà più importanti e amate della città.

“Ci teniamo che tutta Merate possa partecipare al nostro evento: agghinderemo il centro con le bandiere tricolori e già nei giorni precedenti, chiederemo ai commercianti di esporre in vetrina degli oggetti, come manichette e caschi, che parlino di noi in modo che si possa creare curiosità e interesse per la manifestazione”.

La speranza è che i meratesi non si facciano trovare impreparati, partecipando con entusiasmo e interesse alla festa, dal menù ricco e variegato. Oltre al museo diffuso, si potrà conoscere nuclei speciali come il Tas o il Nia, ricevendo informazioni sulle loro attività e competenze, mentre i gruppi allievi provenienti da Trentino e Valle d’Aosta effettueranno, dalle 15 alle 17, delle esercitazioni.

Per i bambini verrà allestito il percorso pompierini e il tradizionale gonfiabile.

Dalle 19 alle 21 sarà possibile gustare in piazza un piatto di risotto grazie alla collaborazione con il ristorante La Tessitura mentre il Q.bo si occuperà delle bevande.

Nel mezzo è prevista la sfilata di tutti i corpi partecipanti alla manifestazione, che si concluderà con la cerimonia conclusiva dei festeggiamenti del 180esimo alla presenza del nuovo sindaco di Merate (le elezioni si tengono l’8 e il 9 giugno) e le premiazioni degli ospiti. Non solo. Intorno alle 21 sono previste delle dimostrazioni pompieristiche con lo stendimento della bandiera dall’autoscala o da qualche punto scenografico del centro città.

Da non perdere anche la mostra di diorami che verrà allestita nell’atrio del Comune dal 17 al 23 giugno grazie al meticoloso lavoro di ricostruzione in scala 1:87 di interventi dei VVf effettuato da Sergio Salemi, un vigile del Fuoco in servizio permanente a Rho.