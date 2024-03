Moto Guzzi: grande festa a Mandello per il tradizionale “Avviamento Motori”

Aperto per l’occasione dalle 14 alle 16.30 il museo della Casa dell’Aquila

MANDELLO – Puntuale come da tradizione, questa mattina (domenica), alla Moto Guzzi di Mandello del Lario l’ “Avviamento Motori”, evento previsto ogni anno il weekend successivo all’anniversario dello stabilimento, che ricorre il 15 marzo e che quest’anno festeggia i 103 anni.

La kermesse motociclistica, organizzata da club Antiche Moto Brianza con il supporto del Gruppo Amici Moto Guzzi G.P. di Mandello, ASI, Mandello del Lario Città dei Motori e il Comune di Mandello del Lario, ha preso il via in mattinata in via Emanuele Vittorio Parodi, dove ha sede la Moto Guzzi.

Partecipata la sfilata delle due ruote, una passerella attesissima che ha visto la presenza di un numeroso pubblico, con protagoniste le moto vintage prodotte prima del 1980, ad aprire il corteo le motoleggere, seguite da Anni ’50, quindi Sottocanna, Prototipi – Competizione e Anni ’70 e ’80. Al termine la premiazione speciale per la Moto Guzzi più antica e quella più giovane.

Tra i presenti alla kermesse, anche il sindaco della Città dei Motori, Riccardo Fasoli, che ha voluto ringraziare tutti i presenti in particolar modo coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento.

In occasione della giornata di festa, il museo storico della Casa dell’Aquila sarà aperto e visitabile dalle 14 alle 16.30.