L’assemblea dei soci di Avis Oggiono ha rinnovato le cariche

Donazioni di sangue in calo del 12% nel 2020. Seicento i soci

OGGIONO – “Il 2020 è stato caratterizzato dall’epidemia di covid-19 che ha scombussolato la vita di tutti noi. La situazione pandemica ha provocato cambiamenti e restrizioni a tutti, purtroppo ancor oggi si sta trascinando, con conseguenze in alcuni casi letali. Questi frangenti hanno evidenziato anche un lato positivo: diversi donatori sono stati disponibili ad atti di generosità straordinaria per salvaguardare la vita delle persone con donazioni “speciali” (plasma iperimmune)”.

Così Gianluigi Rocca, presidente dell’Avis di Oggiono, nel suo intervento durante l’assemblea di fine mandato alla guida dell’associazione.

“Non possiamo scordare gli Avisini e le persone che a causa della pandemia ci hanno lasciato, a loro va il nostro pensiero riconoscente – ha aggiunto Rocca – Un ricordo particolare va a Guglielmo Magni, attivissimo in ambito provinciale, che nei primi mesi del 2020 è stato vittima del covid”.

Il numero dei soci dell’Avis di Oggiono è rimasto costante circa 600 (sia i soci attivi sia i collaboratori sono pari all’anno precedente 597 e 20). I soci che hanno lasciato il sodalizio sono una quarantina rimpiazzati da nuovi soci.

Le donazioni nel 2020 sono diminuite di circa il 12% rispetto all’anno precedente (1.095 rispetto a 1.249).

“Le cause di queste diminuzioni – spiega Rocca – sono imputabili principalmente a due fattori: nella prima fase delle gestione pandemica c’è stata una forte diminuzione degli interventi chirurgici ospedalieri e quindi si è dovuto ridurre la necessità di trasfusioni; successivamente, nonostante l’impegno profuso dai collaboratori per far rispettare ai soci le scadenze per la donazione, la situazione sanitaria e le conseguenti limitazioni per evitare i contagi hanno provocato diverse defezioni”.

L’appuntamento associativo è coinciso anche con il rinnovo degli organi direttivi.

“Il 2021 sarà un anno di cambiamento per la nostra Comunale – ha spiegato il presidente uscente- così come per tutte le altre Avis Comunali e quelle di livello superiore per il rinnovo di tutte le cariche associative. L’attuale gruppo dirigente, Consiglio e Collegio sindacale, rinnovato nel 2017, quest’anno conclude il suo mandato. Ci saranno variazioni con l’innesto di nuovi consiglieri è il cambio di ruolo come previsti dallo Statuto. Con questo atto concludo la mia attività di Presidente della Comunale”.

Ecco quindi i nuovi consiglieri eletti

Componenti Consiglio Avis comunale di Oggiono

1 ARRIGONI GIOVANNI BATTISTA 2 BRAMBILLA GIOVANNI 3 CIVILLINI PAOLO 4 COLOMBO ANGELO 5 CORTI MARIA CRISTINA 6 FRIGERIO PAOLO 7 FUMAGALLI DANIELE 8 FUMAGALLI ELEONORA 9 FUMAGALLI LAURA 10 FUMAGALLI OSVALDO 11 MILANI STEFANO 12 PROSERPIO ANDREA 13 ROCCA GIANLUIGI 14 VALTORTA VALENTINO 15 VIGANO’ ALESSANDRO

Per i Revisori dei Conti sono stati eletti i seguenti soci:

1 REDAELLI ERCOLE 2 ROSINA MARINA 3 SALA LORENZO

Le nuove cariche (Presidente – Segretario – Tesoriere) saranno decise nella prima riunione del Consiglio prevista entro fine mese.