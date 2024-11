Bosisio, Croce Verde: al via il nuovo corso per diventare volontario

Il corso “Diventa volontario” inizierà il 20 gennaio

BOSISIO PARINI – A gennaio prenderà il via “Diventa volontario“, il nuovo corso organizzato da Croce Verde Bosisio, che inizierà il 20 gennaio. Il percorso formativo sarà suddiviso in due moduli: 46 ore dedicate al trasporto sanitario semplice e non urgente (inclusi tutti i servizi tranne quelli di emergenza-urgenza), e 120 ore per il servizio di emergenza-urgenza.

I corsi sono gratuiti e sono finalizzati a svolgere attività di volontariato all’interno dell’associazione. L’unico requisito è la maggiore età. Per presentare il percorso formativo, la Croce Verde ha organizzato due serate informative alle ore 20.45 presso la sede dell’associazione a Bosisio Parini, in via Cercè 6. Le serate si terranno martedì 10 dicembre e giovedì 9 gennaio.

Per partecipare alle serate e per la pre-iscrizione (non vincolante) al corso, si può compilare il seguente form.

La partecipazione come volontario in Croce Verde non si limita solo ai trasporti sanitari; è possibile contribuire anche in altri ambiti, come ad esempio il centralino, l’accompagnamento del medico di guardia o la protezione civile. Per queste mansioni non è previsto un corso specifico: è sufficiente una formazione interna e un periodo di affiancamento.

Il Presidente di Croce Verde, Filippo Buraschi, commenta: “La domanda di servizi da parte dei cittadini è in costante aumento. Croce Verde vuole continuare a essere un punto di riferimento per le persone più fragili che hanno bisogno di assistenza. Per questo motivo, è fondamentale per noi incrementare il numero di volontari disponibili”.

Inoltre, conclude: “Ci auguriamo che il corso in partenza possa coinvolgere tante persone desiderose di dedicare un po’ del loro tempo libero ad aiutare gli altri. È un’esperienza stimolante, formativa ed emozionante, che arricchisce il cuore e fa crescere personalmente. Vi aspettiamo alle serate informative e al corso”.

Per informazioni, è possibile scrivere una e-mail a info@croceverdebosisio.org