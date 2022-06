Appuntamento domenica 3 luglio con corteo di ambulanze e pranzo coi volontari

Benemerenze ai militi che prestano servizio da oltre 10 anni

BOSISIO – Con due anni di ritardo a causa dei lockdown e delle restrizioni conseguenti alla pandemia Covid, Croce Verde Bosisio si appresta a festeggiare il 50esimo anniversario di fondazione. L’appuntamento è per domenica 3 luglio. La giornata inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la parrocchia Sant’Anna di Bosisio Parini e proseguirà con il corteo di ambulanze e mezzi per le vie del paese e con la benedizione di un nuovo mezzo per il trasporto disabili donato da SAS Engineering presso la sede di Croce Verde.

I festeggiamenti riservati ai volontari e agli invitati proseguiranno poi con il pranzo al Ristorante La Casupola e con la consegna delle benemerenze ai militi che prestano servizio da oltre 10 anni. “Sarà un 50esimo più 2 ma vuole segnare per noi la ripresa della vita normale. Dopo due anni di servizi complicati e difficili soprattutto dal punto di vista emotivo, possiamo festeggiare una ricorrenza così significativa per Croce Verde. Riunire tutti i nostri volontari è davvero motivo di gioia perché Croce Verde è prima di tutto socialità e contatti tra persone. Condividere parte di questa giornata con la popolazione è motivo di orgoglio” il commento di Filippo Buraschi, Presidente di Croce Verde Bosisio.