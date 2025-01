Bulciago. Un incontro informativo su legge 104 e invalidità civile

Appuntamento a giovedì 30 gennaio alle ore 20:30

Una serata dedicata ai pazienti oncologici e ai loro familiari per comprendere meglio normative su assistenza, lavoro e previdenza

BULCIAGO – Affrontare una malattia oncologica comporta non solo sfide sanitarie, ma anche dubbi sui propri diritti e sulle tutele disponibili. Per offrire un supporto concreto e informazioni chiare, Agatha in cammino ha organizzato un incontro informativo rivolto a pazienti oncologici e ai loro familiari, con un focus su assistenza, diritti lavorativi e previdenza sociale.

“L’ordinamento giuridico italiano riconosce il valore della persona come individuo sociale, sancendo nella Costituzione il principio di uguaglianza e il diritto al pieno sviluppo della persona umana. Tuttavia, chi affronta una malattia oncologica e i suoi familiari si trovano spesso a fronteggiare numerose difficoltà di natura sociale, assistenziale ed economica, che richiedono un supporto chiaro e orientato – continuano gli organizzatori dell’evento – In questo contesto, l’incontro si propone come un supporto concreto, fornendo strumenti utili per comprendere appieno i diritti e le tutele a disposizione”.

La serata sarà moderata dalla Dottoressa Simona Arrigoni, specialista in medicina del lavoro, che, grazie alla sua esperienza, fornirà informazioni pratiche e risponderà alle domande più comuni, aiutando a fare chiarezza sui benefici e sulle tutele disponibili per i pazienti oncologici e i loro familiari.

La Presidente di Agatha in Cammino, Daniela Invernizzi, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “Questo incontro nasce dalla necessità di offrire risposte concrete a chi, oltre a combattere la malattia, deve fare i conti con le difficoltà burocratiche e la gestione della vita quotidiana. Conoscere i propri diritti è un elemento di forza che consente di affrontare gli ostacoli con maggiore serenità e consapevolezza”.

L’evento, in programma giovedì 30 gennaio alle ore 20:30 presso la Scuola Primaria Don Lorenzo Milani in via Roma 10 a Bulciago, è patrocinato dai Comuni di Bulciago, Molteno, Costa Masnaga, Cassago Brianza, Barzanò e Nibionno.

Per partecipare è richiesta la conferma della propria presenza entro il 28 gennaio, compilando questo form.