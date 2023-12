Campus Molinatto di Oggiono. Il progetto creativo “SEI” diventa “SEI… Realtà”

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado al fianco di Unca Design, brand di Scatolificio Lariano

Dall’incontro è nata la proposta di mettere in produzione SEI, un porta-matite e porta-documenti interattivo

OGGIONO – GreenAtto, start-up nata al Campus Molinatto di Oggiono, incontra Unca Design, brand di Scatolificio Lariano, che progetta e realizza allestimenti, arredi e oggetti di design in cartone riciclato. Tutto nasce quando la classe terza della secondaria di primo grado del Campus Molinatto ha guadagnato il primo posto nella sfida nazionale lanciata da JA Italia. La proposta prevedeva un percorso didattico finalizzato all’educazione imprenditoriale e alla nascita di competenze economico-finanziarie.

È nata così GreenAtto, un nome che sottolinea l’attenzione alla sostenibilità e l’appartenenza al Campus Molinatto. Messe in campo le competenze digitali e artistiche acquisite a scuola, i ragazzi di terza hanno presentato “SEI”: un porta-matite e porta-documenti, realizzato in cartone ondulato, a forma esagonale interattivo dotato di un QR-code che rimanda a curiosità storico culturali del territorio legate al numero sei. L’attività ha coinvolto alcune aziende del territorio e si è dimostrata un’interessante occasione per gli studenti di conoscere realtà produttive locali e interfacciarsi con il modo professionale.

In particolare, Davide Riva, titolare dello Scatolificio Lariano ha incontrato la classe per raccontare loro la storia e la filosofia del marchio Unca Design dando vita a un confronto costruttivo e creativo con i ragazzi. Dall’incontro è nata la proposta da parte di Unca Design di mettere in produzione un certo numero di SEI con il marchio congiunto GreenAtto/Unca Design. La generosa disponibilità del titolare dell’impresa valmadrerese ha permesso a SEI di diventare una realtà acquistabile, il cui ricavato di vendita andrà a sostegno del progetto scolastico “Oltre il muro”.

Una didattica che guarda al futuro, si apre al territorio e dove le abilità dei ragazzi si trasformano in competenze che possano dialogare apertamente con il mondo imprenditoriale. Mercoledì mattina i ragazzi dell’attuale classe terza hanno incontrato e intervistato Davide Riva dando vita a un confronto costruttivo e creativo con i ragazzi. Presente inoltre Walter Cortiana, 3C Catene e coordinatore gruppo scuole Confartigianato oltre a una delegazione composta da Chiara Narciso, sindaco di Oggiono, Giovanni Corti, assessore alla cultura.

“Passione, fiducia e sfida, sono questi i sentimenti che animano l’imprenditoria, così come il cuore dei nostri giovani studenti di terza pronti a una scelta importante – ha commentato Monica Riva di Fondazione Clerici -. Il nostro intento è quello di presentare ai nostri studenti belle storie di vita per aiutarli nella scelta di orientamento in atto”.