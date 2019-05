Il grazie del sindaco Manzoni a tutte le persone e le associazioni che hanno collaborato con lui in questi 15 anni

Tradizionale cerimonia al Campanone della Brianza in occasione del Primo Maggio

COLLE BRIANZA – Messa al Campanone come da tradizione in occasione del 1° maggio. Emozioni e partecipazioni ieri, mercoledì, per la cerimonia della festa del lavoro che ha visto protagonisti amministrazione comunale, associazioni, gruppi e volontari del paese.

L’occasione è anche servita per il sindaco uscente Marco Manzoni, giunto al termine del terzo mandato consecutivo, per ringraziare con una pergamena tutte le persone e le associazioni che l’hanno aiutato in questi quindici anni. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della signora Andreina Bassetti che ha aperto le porte della sua residenza con il suggestivo Campanone medievale e la chiesetta di San Vittore.

La messa è stata celebrata da Padre Nicholas, superiore della Comunità di Missionari della Consolata di Bevera. Il religioso ha ricordato l’importanza che ha il lavoro per la dignità delle persone rimarcando l’importanza che rivestono tutte le imprese, soprattutto quelle più piccole, che danno lavoro a tanti cittadini. Parole a cui hanno fatto seguito quelle del sindaco Manzoni che si è focalizzato sull’importanza di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, troppo spesso teatro di tragedie.

Manzoni ha poi doverosamente ringraziato tutti i gruppi, le associazioni, e i volontari che in questi anni hanno sostenuto e aiutato l’Amministrazione Comunale in modo attivo ed efficiente con grande disponibilità. “Sono soddisfatto e orgoglioso della collaborazione vera che si è creata e instaurata con tutti”.

Il grazie a tutti quelli che hanno collaborato

A pochi giorni dalla scadenza del terzo e ultimo mandato, Manzoni ha voluto ringraziare pubblicamente tutti, consegnando ad ogni associazione e gruppo una pergamena di ringraziamento. “L’augurio è che la cooperazione possa proseguire negli anni futuri. Un aspetto importantissimo perché del loro lavoro e del loro impegno ne beneficiano tutti i cittadini e tutta la comunità”.

Sono stati premiati il gruppo Alpini Campanone, i volontari Protezione Civile, il gruppo sportivo Colle Brianza, P.S.Tb. REAL Brianza, Avis e Aido sezione di Oggiono, i volontari trasporto servizi sociali, quelli della biblioteca Comunale, dell’oratorio e della parrocchia e in modo particolare il parroco don Alberto Pirovano, sempre disponibile, l’associazione Sburollati Campirago, Campsirago Residenza – Scarlattineteatro. Manzoni ha poi tributato un ringraziamento particolare anche ai coristi del coro alpino Ana Dell’Adda che da alcuni anni partecipano alle diverse manifestazioni del paese accompagnando ed emozionando tutti con le loro voci.