Costa Masnaga: due medici in pensione. Potenziato l’ambulatorio medico temporaneo

In pensione, da febbraio, i dottori Paolo Airaghi e Roberto Colnago

Potenziato l’ambulatorio medico temporaneo (Amt) a fronte della grave carenza di professionisti di medicina generale

COSTA MASNAGA – Dal prossimo 1 febbraio i medici di medicina generale Paolo Airaghi Paolo e Roberto Colnago cesseranno la propria attività convenzionale.

Ats Brianza ha così deciso di attivare un Amt, ambulatorio medico temporaneo, a cui potranno rivolgere gli assistiti cui non è possibile assegnare un medico stante l’ormai cronica e grave carenza di medici di medicina generale, diffusa anche a livello regionale e nazionale.

“ATS Brianza, di fronte dell’oggettiva impossibilita alle copertura degli ambiti carenti, anche a causa della tendenza all’indisponibilità di medici ad insediarsi in tali aree con un incarico temporaneo, ha dovuto ricercare delle soluzioni, anche diversificate, per garantire l’assistenza primaria ai cittadini del territorio” fanno sapere dall’agenzia di tutela della salute ringraziando, insieme al sindaco di Costa Masnaga, i due medici per l’impegno, la professionalità e l’umanità dimostrati durante la pluridecennale attività al servizio per la comunità, e all’infermiera Marzia De Cassan, per il prezioso supporto apportato all’attività dei medici.

L’attivazione dell’Amt va a potenziare quindi un servizio già attivo presso l’ambulatorio comunale di Costa Masnaga, in via Beretta Andina, in fascia oraria diurna ed in giornate feriali secondo gli orari che vengono aggiornati settimanalmente.

“Per far fronte al conseguente aumento degli assistiti in carico all’Amt, Ats ha previsto il potenziamento del servizio sia attraverso l’attivazione di un ulteriore numero telefonico per il contatto con i medici, sia attraverso il sensibile ampliamento degli orari di accesso agli ambulatori. L’accesso all’ambulatorio avviene come sempre solo su prenotazione da parte degli assistiti interessati, chiamando i numeri telefonici 338-4714344 e 338 4714025; nelle fasce orarie previste, è possibile altresì contattare i medici attraverso un indirizzo mail dedicato amt.costamasnaga@ats- brianza.it

Le eventuali variazioni negli orari di contatto telefonico e di apertura degli ambulatori saranno puntualmente diffusi ai cittadini attraverso il sito internet di ATS Brianza al seguente LINK https://www.ats-brianza.it/it/il-medico-ed-il-pediatra/2976-ambulatori-medici-temporanei-amt.html, oltre ai canali istituzionali del Comune