Dopo le due serate di presentazione, si parte con la prima lezione

Il corso è gratuito e aperto a tutti

BOSISIO PARINI – La Croce Verde di Bosisio si appresta a dare il via al corso di formazione dei nuovi volontari: dopo le due serate di presentazione, la prima lezione si terrà martedì 20 Settembre, ore 20.30, presso il Centro di Studi Pariniano a Bosisio Parini, in via Appiani 7.

Il corso si suddivide in due moduli:

Trasporti Sanitari : 46 ore di lezione volte ad abilitare i volontari all’esecuzione di tutti i servizi sanitari che non abbiano carattere di urgenza ;

: di lezione volte ad abilitare i volontari all’esecuzione di tutti i ; Soccorritore Esecutore: 120 ore di lezione che forniscono la certificazione di soccorritore esecutore per i servizi di emergenze urgenti.

E’ inoltre previsto un terzo modulo di 16 ore volto a formare il volontario per l’esecuzione di servizi sanitari semplici, ovvero servizi comprendenti trasporti che non necessitano di uno specifico supporto sanitario.

Il corso, le cui lezioni avranno cadenza bisettimanale, è gratuito e aperto a tutti, anche per coloro i quali non avessero partecipato alle due precedenti serate di presentazione.

Per ulteriori informazioni e per essere contattati, compilare il form presente a questo link, oppure inviare un’email a formazione@croceverdebosisio.org / coordinamento@croceverdebosisio.org.