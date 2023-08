Il comune di Molteno cerca volontari per scuolabus e assistenza ingresso scuola

I volontari saranno assicurati direttamente dal Comune

Chi desidera mettersi a disposizione può farlo entro domenica 3 settembre

MOLTENO – Il Comune di Molteno fa sapere che è alla ricerca di volontari per la gestione di alcuni dei servizi relativi alla Scuola Primaria per l’Anno Scolastico 2023-2024.

Il primo servizio per cui gli interessati si possono mettere a disposizione riguarda l’assistenza all’ingresso della Scuola Primaria, che impegnerebbe dalle ore 8.00 alle ore 8.30, da lunedì a venerdì; consiste nella supervisione dell’attraversamento pedonale e degli alunni prima delle lezioni.

Il secondo servizio è relativo allo Scuolabus: consiste nella supervisione degli utenti durante il viaggio e nell’assistenza durante salita e discesa. Per la Scuola dell’Infanzia l’orario per l’andata è dalle 8.35 alle 9.00, con partenza dalla Scuola dell’Infanzia “La Chiocciola”, con ritorno dalle 15.15 alle 15.35; per la Scuola Primaria i volontari saranno in servizio dalle 8.00 alle 8.30 per l’andata, con partenza dal piazzale delle scuole, e ritorno dalle 12.30 alle 13.00 il martedì e il venerdì, mentre il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 15.50 alle 15.30; riguardo al Scuola Secondaria di primo grado il servizio per la partenza, sempre dal piazzale delle scuola, è dalle 7.30 alle 8.00, mentre il ritorno l’orario è dalle 14.00 alle 14.30, esclusa la prima settimana di frequenza.

“Si precisa che la disponibilità può essere data anche per un solo turno settimanale; i volontari saranno assicurati direttamente dal Comune e riceveranno un’apposita pettorina per essere riconoscibili durante lo svolgimento delle funzioni. Coloro che desiderano mettere a disposizione il loro tempo e le loro abilità per i servizi descritti possono contattare, entro domenica 3 settembre 2023, l’Ufficio Comunale preposto ai contatti: protocollo@comune.molteno.lc.it; 031-3573811 (Interno 1, Ufficio Protocollo)”.