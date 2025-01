Isola ecologica di Bosisio, realizzato il nuovo sistema di accesso

Da mercoledì 22 gennaio il centro di raccolta rifiuti di nuovo operativo

Per realizzare gli interventi in collaborazione con SILEA utilizzati 200 mila euro da fondi PNRR

BOSISIO PARINI – A partire dal 22 gennaio, il centro di raccolta rifiuti comunale di Bosisio Parini sarà completamente operativo con il nuovo sistema di accesso.

Il progetto ha visto la realizzazione di importanti opere, come la posa di nuove recinzioni, l’introduzione di una pesa interrata per gli automezzi adibiti al trasporto rifiuti, il nuovo cancello di ingresso e l’adeguamento degli impianti del centro attraverso l’installazione della nuova cartellonistica e di una sbarra automatizzata. È stato inoltre rivoluzionato il sistema di accesso con l’introduzione di un sistema controllato con totem touch-screen dotato di lettore della tessera sanitaria. A completamento delle opere sono stati posizionati nuovi cassoni gialli per la raccolta dei rifiuti.

Questi interventi, essenziali per migliorare la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, si inseriscono in un più ampio programma di potenziamento delle infrastrutture comunali. La spesa totale per l’intervento ammonta a circa 200.000 euro, totalmente finanziati dal PNRR grazie al lavoro svolto da SILEA.

“Il nostro centro di raccolta ha cambiato volto con importanti opere di riqualificazione, diventando più moderno e funzionale. Gli interventi previsti ci consentono di migliorare la fruibilità, la sicurezza e di avere finalmente una regolamentazione degli accessi attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, con la presenza di una sbarra automatica e di un totem touch-screen – spiega il consigliere con delega ad ambiente ed ecologia del Comune di Bosisio Parini, Samuele Redaelli – A seguito di un complesso periodo di lavori, e grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’associazione Amici della Natura e SILEA per il coordinamento dei lavori, ora il centro è pronto a servire al meglio la nostra comunità. Per agevolare i cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte, garantiremo la presenza di un operatore SILEA durante i turni di apertura del centro di raccolta nelle giornate del 22, 25,29 gennaio e 1,3 e 5 febbraio”.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con SILEA che ha portato a questo importante risultato. Si tratta infatti di un’opera a costo zero per il Comune grazie ai fondi PNRR assegnati già nella precedente legislatura. L’isola ecologica richiedeva da tempo investimenti significativi di ammodernamento. Finalmente, dopo anni, avremo un controllo rigoroso sugli accessi, evitando così l’uso improprio da parte di non autorizzati. Ringrazio SILEA per il lavoro svolto ed i volontari dell’associazione Amici della Natura per il quotidiano impegno nella gestione del Centro di raccolta”, afferma il sindaco Paolo Gilardi.