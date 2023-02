Molteno. ‘Agatha in cammino’, i festeggiamenti per la ‘sua’ Santa

Una giornata dedicata a Sant’Agata, organizzata dall’associazione moltenese

Santa Messa, visita agli affreschi raffiguranti la Santa a Oggiono e pranzo in compagnia hanno caratterizzato l’iniziativa

MOLTENO – Una giornata di condivisione per il gruppo di volontarie, socie e simpatizzanti dell’organizzazione di volontariato ‘Agatha in cammino’ di Molteno. In occasione della festa di Sant’Agata, da cui l’associazione prende il nome, si è tenuto un momento di incontro la scorsa domenica, 5 febbraio, iniziato con la Santa Messa in onore della patrona di Catania nella chiesa di San Bernardo di Brongio. È seguita una visita agli affreschi appena ristrutturati della chiesa di Sant’Agata di Oggiono, illustrati dai volontari dell’associazione culturale e archeologica (ARCAO). Infine pranzo in compagnia al Time out Cafè di Barzanò, al quale hanno presenziato 24 persone.

“Ringrazio tutti coloro che hanno voluto esserci vicini in questa giornata di semplicità ma di grande importanza per noi: la messa, con tutte noi riunite per l’occasione, è stata molto emozionante mentre la visita alla chiesa è stata davvero apprezzata per le spiegazioni dettagliate dei volontari ARCAO. Il pranzo, che ci ha viste ritrovate tutte attorno al tavolo, pronte per un nuovo anno di lavoro, è stato all’insegna della convivialità e dell’amicizia”, ha commentato la presidente Daniela Invernizzi.

Proseguono inoltre le iniziative dell’organizzazione di volontariato volte a sostenere il benessere: ogni lunedì si tiene il gruppo di cammino tra i comuni di Molteno e Garbagnate Monastero, mentre dall’inizio gennaio è stato avviato un corso di fitwalking lungo le sponde del lago di Annone. Una proposta nuova e particolarmente apprezzata che ha raggiunto il massimo delle iscrizioni consentite. L’associazione ha appena aperto un account Instagram dove verranno divulgate le iniziative: una presenza social che si aggiunge al profilo già attivo su Facebook.