Molteno. “Agatha in cammino” inaugura le aperture mensili della sede

L’associazione si occupa di dare supporto ai malati oncologici

Ogni primo martedì del mese la sede sarà aperta a Villa Rosa di Molteno

MOLTENO – Una cerimonia inaugurale semplice, in una sala consiliare addobbata con ortensie rosa e candele abbinate: l’organizzazione di volontariato “Agatha in cammino”, di recente nascita e che si occupa di prevenzione e benessere per chi ha avuto un trascorso oncologico, ha inaugurato così l’apertura mensile della propria sede in Villa Rosa a Molteno.

Al momento conviviale hanno presenziato l’assessore a cultura e istruzione Sara Brenna e il consigliere Marcello Casiraghi in rappresentanza del comune e il parroco don Massimo Santambrogio per la benedizione, oltre a un buon gruppo di persone che hanno mostrato vivo interesse per quest’associazione.

La sede rimarrà aperta ogni primo martedì del mese: un’esigenza nata per favorire lo scambio di idee tra gli associati e per accogliere nuovi interessi.

“Siamo nate nel periodo delle grandi limitazioni pandemiche e per la maggiore abbiamo finora lavorato grazie agli strumenti di comunicazione – spiega la presidente Daniela Invernizzi – Sentiamo ora la necessità di poterci incontrare tra noi fondatrici ma soprattutto dare la possibilità ai nostri soci, che al momento sono una sessantina e che ringraziamo per la fiducia accordataci, di poterci vedere di persona per ascoltarli. Vogliamo anche essere a disposizione di chi volesse avvicinarsi ad Agatha e conoscerci, felici di ascoltare nuove proposte e accogliere nuove collaborazioni”.

Le volontarie di Agatha in cammino saranno presenti ogni primo martedì del mese dalle 20.00 alle 22.00 nella sede di Molteno, ubicata presso la sala consiliare di via San Giorgio 1.

“Ci saremo con Rossana, Daria, Michela, Laura, Anita e Margherita al quale va il mio grazie per il loro prezioso operato e a tutte le volontarie che in maniera silenziosa ci offrono il loro indispensabile aiuto – aggiunge la presidente – Ringrazio a nome di tutte noi il sindaco Giuseppe Chiarella, gli assessori Sara Brenna e Davide Conti e tutta l’amministrazione comunale per la continua disponibilità nei nostri confronti e per l’attenzione ai nostri progetti”.

In quest’occasione è stato anche richiamato il prossimo evento promosso dall’associazione: la “Camminata sull’acqua”, ovvero il giro del lago di Annone. La manifestazione, in collaborazione con Fiasp e ASD Avis Oggiono, è in programma per il prossimo 10 settembre e attraverserà i comuni di Annone Brianza e Oggiono con due percorsi a scelta tra 6 e 13 chilometri. Agatha in cammino sta raccogliendo le adesioni di chi vuole collaborare attivamente alla realizzazione della manifestazione, offrendo il proprio contributo per lo svolgimento della giornata. Per avere maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria.

Per chi volesse ricevere ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al contatto segreteria@agathaincammino-ODV.org.

Per info: www.agathaincammino-odv.org