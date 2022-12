Molteno, per i giovani il Servizio Civile in biblioteca: candidature fino al 10 febbraio

L’opportunità si rivolge ai ragazzi dai 18 ai 28 anni

MOLTENO – Il Comune di Molteno, attraverso l’Associazione Mosaico, ha attivato il progetto di Servizio Civile Universale “Libriamoci”, per una posizione.

Il Servizio civile volontario è previsto dalla legge n. 64 del 2001, che permette di fare questa scelta ai giovani che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Dal 1° gennaio 2005, con la sospensione della leva obbligatoria, sia i ragazzi che le ragazze possono compiere da subito questa scelta. Il Servizio Civile volontario si svolge presso enti che abbiano presentato appositi progetti nei settori dell’ambiente, della cultura, dei servizi alla persona, della protezione civile, e che siano stati accreditati presso il “Registro nazionale provvisorio degli enti di Servizio civile o all’Albo regionale”, come nel caso di Associazione Mosaico.

Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, anche non residenti a Molteno.

Il progetto ha durata di 12 mesi, per un monte settimanale di 25 ore, per 5 giorni alla settimana, da lunedì a sabato con giorno libero nel mezzo. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata alle ore 14 del 10 febbraio 2023; dopo le selezioni dei candidati, l’avvio è previsto per maggio 2023.

L’importo mensile corrisposto al volontario è pari a 444,30 euro; per candidarsi è necessario accedere tramite SPID alla piattaforma online DOL https://domandaonline.serviziocivile.it/

Il volontario si occuperà, insieme e diretto dall’operatore della Biblioteca, dei seguenti compiti:

Accompagnamento alla conoscenza della biblioteca nel suo complesso.

Affiancamento nell’attività di front-office con un diretto contatto con l’utenza.

Ricerca, documentazione e preparazione di materiale specifico.

Attività di back office in Biblioteca e in supporto alla segreteria per la parte di eventi culturali.

Affiancamento alle visite guidate per scuole e classi.

Organizzare appuntamenti aperti a bambini e famiglie in Biblioteca, insieme con il gruppo locale delle Volontarie “Nati per Leggere”, e altri eventi culturali del Comune di Molteno.

Verifica e modifica della collocazione del patrimonio librario e la sua preparazione per renderlo fruibile all’utenza.

Scarto del materiale deteriorato o obsoleto e sostituzione.

Acquisizione di nuovi titoli, anche correlati a bibliografie regionali o nazionali, per la fruizione a favore dell’utenza.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Associazione Mosaico, al link: https://www.mosaico.org/

oppure ci si può rivolgere alla Biblioteca Civica ai contatti: biblioteca@comune.molteno.lc.it Tel. 031-3573825 MAR-SAB. 14.00-18.00; MER 08.00-12.00, chiedendo al referente Alberto Garavelli.