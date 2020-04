Oggiono, in 2 giorni consegnate mascherine ‘porta a porta’ a 1400 famiglie

Volontari al lavoro a Oggiono per consegnare le mascherine gratuite

Già 1400 richieste al Comune, si consegnano due mascherine a famiglia

OGGIONO – E’ iniziata mercoledì, a Oggiono, la distribuzione porta a porta delle mascherine gratuite alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Complessivamente sono 1400 le richieste giunte al Comune ad evase tra ieri e oggi, giovedì. In campo i volontari della Protezione Civile ma anche alcuni consiglieri comunali per portare a domicilio i dispositivi di protezione. Il Comune è riuscito ad assegnare due mascherine per ogni famiglia richiedente.

“Dalla Regione ne abbiamo ricevute 2400, altre siamo riusciti ad averle tramite la Protezione Civile e altre donazioni – spiega il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso – la volontà è quella di riuscire a soddisfare tutte le richieste anche grazie ad ulteriori forniture e donazioni che ci stanno arrivando. La difficoltà per i cittadini oggi non è tanto quella di non poterle acquistare ma che si ha difficoltà a reperirle, anche questo è il motivo del numero alto di richieste che ci sono pervenute”.

Da oggi, in collaborazione con la Caritas di Oggiono, il Comune ha avviato l’iniziativa ‘Spesa Solidale’, per la raccolta presso i supermercati di generi di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie in stato di bisogno.

Nel frattempo, mercoledì, i volontari hanno posato gli ulivi al cimitero di Imberido e hanno proseguito con la pulizia dei monumenti dei caduti ed altri luoghi significativi della cittadina brianzola.