Lo stop al traffico resterà in vigore da martedì 21 giugno fino a venerdì 15 luglio

Interdetto il passaggio ai veicoli per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sul sovrappasso in località La Rossa

OGGIONO – Chiusura al transito prolungata quella prevista a partire dalle ore 9 di martedì 21 giugno fino alle ore 18 di venerdì 15 luglio.

Interessata alle modifiche di viabilità la Sp51 “della Santa” nel tratto che passa nel Comune di Oggiono tra il Pk 3+380 che si interseca con Via Dante Alighieri, e il Pk 3+480 in concomitanza della rotatoria che si interseca con Via della Rossa, al confine con Sala al Barro di Galbiate.

A rendere necessaria questa disposizione il bisogno di garantire la sicurezza per le maestranze e per gli utenti della strada in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento strutturale effettuati sul sovrappasso in località La Rossa che scavalca la linea ferroviaria Lecco-Albate.

Oltre a rendere le attività più celeri, lo stop al passaggio dei veicoli permetterà di gestire l’interferenza con il traffico ferroviario sulla sottostante linea RFI. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale.