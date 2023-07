Oggiono. Oltre 200 persone al Pink-nic: l’evento che sostiene la lotta al tumore al seno

Il pic nic in rosa è stato organizzato dall’associazione Agatha in cammino

OGGIONO – Teli stesi sull’erba, una mini balla in paglia, un cestino per il pic-nic, un paesaggio mozzafiato e musica di sottofondo in una cascina dai sapori rustici. È stato un vero successo il Pink Nic, promosso venerdì 21 luglio dall’associazione Agatha in cammino in cascina Roncaccio a Oggiono.

230 persone hanno accolto l’invito a presenziare all’iniziativa dove la parola d’ordine era il rosa, come ha ricordato ad avvio di serata Daniela Invernizzi, la presidente del sodalizio: “Guardandovi vi dico che questo è l’effetto che volevamo per questa serata, una serata in rosa, con tutte le sue gradazioni per creare un effetto magico. Il colore rosa è il simbolo della speranza, è un colore estremamente positivo che incute sicurezza e ottimismo. Il rosa è una nuance particolarmente emozionale. Riesce ad influenzare positivamente lo stato d’animo, trasmettendo gentilezza, protezione, tranquillità. Il colore rosa è anche simbolo di femminilità, ma è anche il colore col quale nel settecento gli uomini amavano vestirsi.

Le tonalità più morbide del rosa trasmettono dolcezza, accoglienza, cordialità. I toni più intensi e fluorescenti, invece, conferiscono grande energia. Ma soprattutto il rosa è il colore simbolo della ricerca e della lotta contro i tumori tipicamente femminili. Da ormai trent’anni in tutto il mondo il rosa è il colore dei progetti e di iniziative dedicati alla prevenzione del tumore al seno”. Il riferimento al colore, ma soprattutto al fiore è anche nella “rosa della vita”, il gioiello simbolo dell’associazione creato dalla gioielleria Conti di Besana Brianza.

“Rosa è il colore della speranza, parola simbolo della nostra associazione, speranza di guarigione, speranza che il cancro verrà sconfitto attraverso la ricerca scientifica. Abbiamo voluto stampare sulle nostre magliette questa parola in inglese “hope”, speranza – ha proseguito la presidente – Agatha in cammino è una associazione giovane che si muove in due direzioni: la prima è l’organizzazione di eventi il cui ricavato viene destinato a supportare la ricerca scientifica dei tumori al seno; la seconda direzione è affiancare le donne che hanno o hanno avuto una patologia tumorale proponendo attività semplici e ritrovare quell’equilibrio venuto a mancare nella malattia e la forza di una rinascita”.

Daniela Invernizzi ha poi ringraziato i proprietari di Cascina Roncaccio che hanno concesso la struttura: Giulia Viganò e Bruno Frigerio, secondo il quale l’evento merita di essere riproposto. “Voglio ricordare anche un amico che non è più con noi: Giorgio Frigerio scomparso troppo prematuramente. Ieri ricorrevano undici anni dalla sua scomparsa e sua moglie Nadia Ghianda è mancata circa un anno fa. Loro sicuramente stasera ci guardano dal cielo” ha aggiunto la presidente, ringraziando anche i figli della coppia Davide e Sara Frigerio.

Il pensiero è andato poi a tutte le volontarie che con amore hanno preparato questo evento (Nicoletta, Giusy, Giuditta, Monica e Monica, Giulia, Debora, Simona, Renata e Nicoletta) e a Vincenzo Mario e Carlino per tutto il lavoro svolto.

Ringraziamento infine per l’amministrazione comunale di Oggiono ed Ello per la costante presenza e la vicinanza all’associazione.

Il sindaco di Oggiono Chiara Narciso ha espresso parole di apprezzamento per l’attività del sodalizio, manifestando sostengo e vicinanza: “L’ iniziativa organizzata dall’associazione “Agatha in Cammino” in una splendida location oggionese è stata un grande successo – sono state le parole del sindaco – La passione e la cura dei dettagli che le ragazze dell’associazione mettono nell’organizzazione degli eventi rendono questa serate esperienze uniche per chi le vive. Sono veramente felice ed orgogliosa del fatto che l’associazione stia crescendo, riuscendo così a coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone sull’importante tema del benessere e della rinascita oltre la malattia. Come amministrazione comunale siamo stati al loro fianco fin dal primo momento e lo saremo sempre”.

La gradevole atmosfera, in una perfetta serata estiva, è stata accompagnata dal sottofondo della chitarra di Marco Frigerio con i classici della musica italiana ed internazionale rivisitati in chiave acustica, interpretati dalla straordinaria voce di Valentina Ciresa. Il ricavato della serata sarà devoluto alla ricerca.

Il prossimo appuntamento di Agatha in cammino, dopo la pausa estiva, sarà “la camminata sull’acqua” al lago di Annone. Si tratta della seconda edizione, quest’anno in memoria della maestra Adolfa Spinelli. Si terrà sabato 9 settembre con partenza tra le 15 e le 16 da Villa Cabella per un percorso, a scelta, di 6 o 13 chilometri.