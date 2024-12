Oggiono, sabato l’Open Day della scuola media

Un momento ideale per conoscere da vicino l’istituto e il suo ampio ventaglio di opportunità educative

OGGIONO – Sabato mattina, 14 dicembre 2024, la Scuola Secondaria di Primo Grado di Oggiono aprirà le sue porte a genitori e studenti per l’atteso Open Day. L’evento, rivolto in particolare ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie, rappresenta un momento ideale per conoscere da vicino l’istituto e il suo ampio ventaglio di opportunità educative. L’invito è esteso anche a coloro che non frequentano attualmente l’istituto, come specificato sul sito ufficiale: www.icsoggiono.edu.it

La scuola vanta una proposta formativa inclusiva e innovativa, ponendo lo studente al centro del percorso didattico ed educativo. Tra le peculiarità dell’istituto spicca la sezione ad indirizzo musicale, un’opzione rara e preziosa nel panorama scolastico locale. Qui gli studenti hanno l’opportunità di imparare a suonare strumenti come tromba/trombone, clarinetto, corno e pianoforte.

Il progetto musicale non mira a formare concertisti, ma a promuovere nei ragazzi l’amore per la musica. Come spiegano i docenti, si tratta di insegnare loro ad ascoltare, a collaborare e a coltivare una passione sana e costruttiva. Un progetto che celebra la musica come strumento di crescita personale e collettiva, accessibile a tutti e privo di controindicazioni.

L’Open Day offrirà una panoramica delle attività scolastiche e dei valori che guidano l’istituto: inclusività, accoglienza e attenzione alle esigenze di ciascun alunno. Un impegno a creare un ambiente dove ognuno possa sentirsi protagonista del proprio percorso educativo.

“L’evento sarà anche l’occasione per riflettere su temi attuali e cruciali – ha detto la dirigente scolastica, Pierina Lucia Montella, che ha voluto sottolineare l’importanza della scuola come luogo di crescita umana e culturale – la scuola è una grande opportunità di crescita e di ‘elevazione’, umana oltre che culturale. Ogni occasione va colta per riflettere e dare gli strumenti per scegliere. Quale occasione migliore dell’Open Day, dove le famiglie sono in ascolto e le scuole propongono?” Quest’anno l’istituto ha scelto di affrontare il tema del bullismo, un argomento che richiede ascolto, comprensione e un’alleanza tra scuola e famiglia”.