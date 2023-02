Oggiono, via per Annone: “Sfrecciano in troppi, servono controlli”

Velocità eccessiva, ci scrive un residente di via per Annone a Oggiono

“Molti corrono e nessun controllo. Spero non si debba aspettare un incidente grave per cambiare la situazione

LECCO – Ci scrive un residente di via per Annone a Oggiono, segnalandoci il problema della velocità eccessiva e del mancato rispetto dei limiti da parte degli automobilisti. Si chiedono controlli. Solo qualche giorno fa (vedi articolo) il prefetto aveva annunciato l’intenzione di installare nuovi autovelox sulle strade provinciali per ridurre l’incidentalità sul nostro territorio.

“Buongiorno,

sono residente in Via per Annone a Oggiono e dopo l’ennesima macchina che sfreccia lungo la via a velocità sostenuta, effettuando sorpassi azzardati mi viene normale domandarmi come mai non vengano mai effettuati controlli o presi provvedimenti seri per la sicurezza di questa strada.

In particolare il tratto tra la rotonda nei pressi del cimitero e la rotonda all’ingresso di Annone viene percorsa giornalmente da moltissimi mezzi e pochissimi rispettano i limiti di velocità. Macchine e moto che sfrecciano liberamente, sorpassi come se fossimo in pista, ma controlli zero.

Più volte uscendo di casa ho rischiato un incidente a causa di macchine che viaggiavano a velocità sostenuta o addirittura effettuavano sorpassi, per non parlare delle volte che a piedi vorrei attraversare sulle strisce pedonali, ogni volta tiro un sospiro di sollievo se riesco a raggiungere l’altro lato della strada sano e salvo.

Ovunque ormai si vedono interventi per ridurre la velocità facendo controlli, posizionando autovelox fissi e altro, ma qui no, non si vedono mai forze dell’ordine come se questa strada non fosse di nessuno.

Mi auguro che in un futuro non troppo lontano si presterà più attenzione alla sicurezza anche in Via per Annone, spero solo che non si debba aspettare un incidente grave per migliorare la situazione. Grazie”.

Giovanni Gulino