Rogeno. Il Tavolo delle Associazioni pensa agli eventi per l’estate

Mercoledì scorso si è tenuta la riunione periodica

“Voglio ringraziare tutte le associazioni e ogni singolo volontario per il lavoro svolto”

ROGENO – Si è tenuta presso il Municipio di Rogeno, il “Tavolo delle associazioni“. Si tratta del tavolo di concertazione ideato dall’Assessore Gianni Rossin durante la sua prima elezione e nomina a consigliere comunale e che consiste in riunioni periodiche dove si parla del lavoro svolto dalle diverse realtà per darsi spunti, sostenersi, collaborare e fare rete tra le diverse associazioni.

Alla riunione di mercoledì si è parlato di eventi estivi che prevederanno una collaborazione massiccia di sodalizi locali per l’evento “Non solo sagra” del 24, 25 e 26 maggio; per la festa delle associazioni ideata dall’Amministrazione comunale che si terrà il 31 maggio; per la festa del lago del 7 luglio.

Confermati anche per quest’anno i cinema all’aperto, R..estate in gioco il 22 giugno e alcuni spettacoli per giovani e bambini. Ci saranno inoltre alcuni eventi proposti da alcune associazioni come la camminata “A pè per i pra” il 2 giugno proposta dall’Aido, diverse serate ed escursioni proposte dal Gruppo micologico e un evento culinario per il 23 giugno proposto dal Punto d’incontro.

“Il comune di Rogeno è sempre stato molto vitale grazie alle associazioni, ultimamente tra alcuni ‘addetti ai lavori’ vediamo qualche difficoltà nel mantenere coinvolti i volontari – ha spiegato il sindaco Matteo Redaelli – A maggior ragione il lavoro del tavolo delle associazioni e il supporto del Comune è stato, e credo che sarà, fondamentale per continuare a proporre al paese delle iniziative di livello ma soprattutto il modello di volontariato e dell’associazionismo come parte costituente e fondamentale della nostra società. Per questo voglio ringraziare anche in questa occasione tutte le associazioni e ogni singolo volontario per il lavoro svolto e per l’opportunità di aver fatto parte di questo lavoro insieme“.