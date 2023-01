Rogeno, ritinteggiate le aule della scuola elementare: “Più accoglienti per i bambini”

I lavori di ritinteggiatura si sono svolti durante le vacanze natalizie

Presto anche un nuovo murales

ROGENO – Una bella novità ha accolto gli alunni della scuola primaria Regina Teodolinda di Rogeno al rientro in classe dopo le vacanze natalizie.

Durante i giorni chiusura dell’istituto, infatti, l’Amministrazione comunale ha dato incarico a un professionista che ha provveduto a tinteggiare alcune aree dello stabile. Da lunedì 9 gennaio, infatti, i bambini e il personale scolastico hanno potuto ammirare il nuovo look delle aule e dell’atrio della primaria.

“Per l’atrio è stato scelto un colore tenue, sui toni del tortora, mentre nelle aule abbiamo voluto mantenere un tocco di colore azzurro per renderle più accoglienti – ha spiegato Monica Beretta, consigliere comunale delegato – Un’opera che si era resa necessaria per dare un volto nuovo alla nostra primaria”.

Ma quella della nuova tinteggiatura non è l’unica novità che coinvolgerà gli alunni in questi primi mesi del 2023. “Tra febbraio e marzo sarà avviato il laboratorio Carta Fiaba per gli alunni iscritti al post scuola comunale: si tratta di un percorso che sarà guidato da un illustratore e che si concluderà con la realizzazione di un murales proprio nella nostra scuola primaria”. Per tutte le informazioni sul laboratorio Carta Fiaba o per iscrizioni al Post Scuola è possibile contattare l’ufficio Scuola comunale.