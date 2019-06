Scuole. Dal Miur risorse per Rota, Bovara e per il PalaBachelet

Il Ministero stanzia risorse per i lavori in due scuole e per il palazzetto di Oggiono

Fondi destinati al Bovara di Lecco e all’istituto Rota di Calolziocorte

LECCO – Finanziamenti in arrivo da Roma per gli interventi di edilizia scolastica in favore di due scuole lecchesi: complessivamente si tratta di 2,66 milioni di euro che saranno suddivisi tra l’istituto Bovara di Lecco (1,3 mln) e l’istituto Rota di Calolziocorte (1,36 mln).

Per i lavori nella scuola calolziese la Provincia, a cui sono destinati i finanziamenti, contribuirà anche con propri fondi per 130 mila euro.

Altri 140 mila euro sono erogati dal Ministero per interventi relativi alla normativa antincendio e saranno utilizzati per metà dall’istituto Rota e i restanti 70 mila euro per i lavori al PalaBachet di Oggiono.

La notizia è stata annunciata lunedì in Provincia al consigliere provinciale Giuseppe Scaccabarozzi. Era stato il consigliere Paolo Lanfranchi a chiedere aggiornamenti rispetto allo stato del palazzetto di Oggiono, inaugurato nel 2009 e dichiarato inagibile sette anni dopo, a seguito dei danni causati dal maltempo,